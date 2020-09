Le téléphone le plus élégant avec un design ultra-léger – rencontrez l’imparable OPPO F17 Pro!

Studio FP02 sept. 2020 21:28:22 IST

Il est révolu le temps où votre téléphone mobile pesait plus qu’un dictionnaire et avait une poignée de fonctionnalités sophistiquées. OPPO, un pionnier dans l’arène des smartphones, a prouvé à maintes reprises qu’il pouvait contenir un puissant coup de poing dans certains des smartphones les plus élégants du marché. Et c’est précisément ce qu’il parvient à faire avec le superbe OPPO F17 Pro.

Lors d’un événement de lancement unique en son genre, l’OPPO F17 Pro a été présenté au monde entier dans toute sa splendeur. Outre le smartphone innovant, OPPO a également choisi de suivre une voie unique avec l’événement de lancement – la marque a supprimé les discours de lancement par excellence et a ramené le nouvel appareil à la maison, musicalement!

C’est vrai. Lors d’un tout premier lancement de concert musical d’un smartphone, l’événement F17 Pro a vu les performances de certains des noms les plus renommés de l’industrie de la musique, notamment Raftaar et Harrdy Sandhu. Non seulement cela, l’événement a été organisé par le célèbre acteur de télévision Rithvik Dhanjani.

Non seulement l’idée de lancement était rafraîchissante, mais elle a une fois de plus montré à quel point OPPO ose être différent. D’une part, la marque capte le marché des smartphones avec ses offres innovantes, tandis que d’autre part, elle construit des liens plus solides avec les consommateurs grâce à de telles initiatives.

En ce qui concerne l’appareil lui-même, l’OPPO F17 Pro fonctionne sur Android 10, est de 7,48 mm et d’un incroyable 164 g! Et en ce qui concerne les spécifications, l’OPPO F17 Pro regorge d’excellentes fonctionnalités conçues pour redéfinir la technologie de pointe et améliorer entièrement l’expérience de votre smartphone.

Voici pourquoi vous devriez glisser ce téléphone mince mais robuste dans votre poche ou votre pochette.

Beauté et souci du détail

Voilà une superbe combinaison! Avec un téléphone aussi maigre, vous penseriez qu’il n’était pas facile à saisir et à manœuvrer. Entrez dans la première technique de conception de bord arrondi à 220 ° qui utilise une approche à haute brillance qui équilibre une apparence latérale mince tout en offrant une expérience confortable en main.

Disponible dans des couleurs comme le bleu magique, le noir mat et le blanc métallique, vous pouvez facilement en trouver un qui correspond à votre style et à votre personnalité. La couleur blanc métallique, en particulier, ajoute une lueur unique et radieuse au téléphone, reflétant parfois même une couleur rose tendre qui rend le design encore plus rafraîchissant. Même la couleur noir mat est élégante et luxueuse, conférant au téléphone un look nettement premium. En outre, cela signifie également que le F17 Pro a fière allure sous tous les angles.

La puissance de la caméra pour faire sourire

Les meilleurs appareils photo de téléphone vous permettent de prendre des photos étonnantes même si vous n’avez jamais eu de véritable formation en photographie. Et avec celui-ci, nous irions jusqu’à dire que cela pourrait être l’un des meilleurs que nous ayons essayés dans cette classe.

La caméra OPPO F17 Pro contient une configuration à quatre capteurs superlative avec une caméra centrale 48MP, un objectif large 8MP et deux capteurs mono 2MP. Et si cela ne suffit pas, la caméra avant Dual Punch Hole avec caméra principale 16MP et caméra de profondeur 2MP. Tous ces six appareils photo AI-portrait donnent la meilleure clarté et la meilleure qualité à vos photos. Ajoutez à cela l’impressionnant mode Bokeh à double objectif sur la caméra avant et vous obtenez les selfies créatifs parfaits pour votre prochain message sur les réseaux sociaux.

Il y a plus. Le AI Super Night Portrait est parfait pour capturer de superbes selfies dans un bar faiblement éclairé ou sous un réverbère. Dans le même temps, AI Night Flare Portrait vous aide à prendre des portraits de nuit brillants avec un effet de lumière évasée, améliore les tons de peau et vous permet de mettre en avant votre meilleur visage à chaque clic.

Vous savez que vous avez un excellent produit lorsque l’entreprise se soucie suffisamment de le personnaliser pour vous. Dans sa deuxième génération, AI Beautification 2.0, est personnalisé pour les préférences de beauté indiennes. Cela signifie que vous obtenez à chaque fois des images plus naturelles.

Forme et fonction se rejoignent.

Des performances plus rapides à chaque passage

Vous n’aurez plus à vous soucier d’un téléphone qui ne peut pas vous suivre. L’OPPO F17 Pro est livré avec une unité de traitement MediaTek Helio P95 AI qui dispose de 8 cœurs avec une fréquence de processeur aussi élevée que 2,2 GHz.

Il dispose également de 2 cœurs ARM Cortex-A75 Prime pouvant fonctionner jusqu’à 2,2 GHz. Les utilisateurs bénéficient de la puissance combinée de 8 Go de mémoire et de 128 Go de stockage, qui peuvent être étendus jusqu’à 256 Go via un emplacement pour 3 cartes.

L’algorithme Anti-Lag détecte et efface les données qui provoquent des erreurs et ralentissent votre téléphone. Et ce n’est pas tout, la prochaine fois que vos mains sont couvertes de farine pendant la cuisson ou de graisse lors de la réparation de votre vélo, et que vous devez répondre à un appel, des gestes aériens sont tout ce dont vous avez besoin. Même à une distance de 20 à 50 centimètres du téléphone, il vous suffit d’agiter la main pour répondre à un appel.

Offrez-vous un écran vraiment immersif

Tirant pleinement parti de toute la zone de l’écran, ce téléphone est équipé d’un brillant écran FHD + Super AMOLED à double perforation de 6,4 pouces. Optimisé pour un rapport écran / corps de plus de 90%, il offre une haute résolution indulgente de 2400 x 1080 pixels. Le streaming multimédia, les films et même vos jeux préférés n’ont jamais été aussi beaux. Le déverrouillage d’empreintes digitales intégré 3.0 ne le rend meilleur qu’avec un temps de déverrouillage rapide de 0,3 seconde.

Profitez de l’expérience ColorOS 7.2.

Avec un design plus minimaliste et une interface intuitive, vous obtenez des lignes plus fines, un design stylisé amélioré et une lisibilité considérablement accrue. Personnalisez l’apparence de votre téléphone en ajustant la taille, la forme et la disposition des applications sur l’écran d’accueil. Le mode multi-utilisateur vous aide à séparer le travail et la vie personnelle avec des «espaces utilisateurs» indépendants qui peuvent être protégés par mot de passe pour préserver votre confidentialité.

Outre de superbes fonds d’écran design, vous pouvez également utiliser votre téléphone sans vous soucier de vos yeux. Le F17 Pro d’OPPO offre un confort oculaire toute la journée avec un mode sombre intégré qui comprend le mode Eye Care qui permet une personnalisation facile et réduit la consommation de la batterie de près de 38%.

Une batterie massive pour tout contrôler

Avec l’OPPO F17 Pro, vous n’obtenez pas seulement un téléphone; vous obtenez un appareil prêt pour l’avenir pour un style de vie trépidant. Doté de la fantastique technologie de charge flash VOOC 4.0 de 30 W, vous pouvez obtenir jusqu’à 4 heures d’autonomie en conversation avec une seule charge de 5 minutes. Mais ce n’est pas tout, le F17 Pro passe à 100% en seulement 53 minutes. Les joueurs adoreront la technologie de charge rapide qui permet une charge plus rapide et plus efficace sans surchauffer le téléphone. C’est incroyable à ce prix!

Désormais, vous n’avez plus à vous soucier de la mort de votre téléphone au milieu d’un long entretien avec des amis ou lors de conférences téléphoniques importantes. Associé au mode Super économie d’énergie et à la charge de nuit AI, vous allez adorer à quel point vous pouvez également tirer le meilleur parti de l’énorme batterie de 4000 mAh. Avec une charge maximisée et une sortie de batterie optimisée, préparez-vous à un tout nouveau niveau d’utilisation du téléphone sans stress.

L’activation du mode Super économie d’énergie démarre dans un mode d’économie de batterie critique. Cela définit l’affichage en noir et blanc et exécute six applications “ préréglées par l’utilisateur ” pour garantir que même avec 5% d’autonomie restante de la batterie, vous bénéficiez de 14,6 heures de veille et sélectionnez des applications pour vous permettre de continuer.

Un écosystème d’appareils époustouflants

Plus tôt cette année, OPPO a annoncé son intention de se plonger profondément dans l’IoT et de créer un écosystème technologique avancé centré sur le consommateur et prêt pour l’avenir. Et même cette fois, la marque a lancé non pas un, mais deux appareils étonnants. Oui, nous parlons du tout nouveau Enco W51, le véritable casque sans fil OPPO avec suppression du bruit ultra-claire. C’est la paire parfaite pour votre smartphone OPPO et est livré avec un tas de fonctionnalités qui vous balayeront.

L’OPPO Enco W51 offre actuellement les performances de réduction de bruit les plus puissantes de son segment de prix, et cela a été rendu possible grâce à sa fonction d’annulation active du bruit hybride. Ce n’est pas tout. Les nouveaux écouteurs offrent 24 heures de lecture de musique, sont certifiés IP54 à la poussière et à l’eau, ont une transmission binaurale Bluetooth® à faible latence et une réduction du bruit à trois micros pour vos appels importants. OPPO promet et offre une performance globale exceptionnelle.

Avec tant de choses à aimer à propos de ces appareils fantastiques, ils devraient être en tête de votre liste lorsque vous envisagez de les mettre à niveau cette année.

L’OPPO F17 Pro est disponible à Rs 22990, tandis que l’OPPO Enco W51 est au prix de Rs 4999. Alors que le téléphone sera mis en vente le 7 septembre 2020, le True Wireless Headphone sera bientôt disponible à la vente. L’OPPO F17 Pro sera disponible dans les magasins hors ligne, Amazon et d’autres grands magasins en ligne.

Si vous avez manqué de regarder le grand événement de lancement, vous pouvez le consulter ici. Pour plus de détails sur l’incroyable nouvel OPPO F17 Pro, cliquez sur ici.

