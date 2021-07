Grogu et Master Luke construisent un sabre laser dans l’affiche officielle de Star Wars

Le Mandalorien la saison 3 n’a même pas encore commencé à tourner, mais le battage médiatique est déjà en train de monter. Une nouvelle affiche sous licence dévoilée par ShopTrends montre Luke Skywalker et Grogu utilisant ensemble la force pour faire léviter ce qui semble être des parties d’un sabre laser. L’affiche montre également Luke avec un cristal kyber brillant, confirmant que le duo est en train de construire un sabre laser. Et que Grogu suivra une formation Jedi dans Le Mandalorien saison 3. L’affiche exclusive a été révélée à [email protected] et a été illustré par de longues années Guerres des étoiles l’artiste Russell Walks. L’affiche s’appelle « Size Matters Not » et est disponible à l’achat sur le site officiel de ShopTrend pour 19,99 €.

Bien que l’affiche soit officiellement sous licence et disponible à la vente, il n’est pas encore confirmé si ces événements se dérouleront réellement dans la saison 3 de Le Mandalorien. Mais après la finale époustouflante de la saison 2, qui montrait Grogu partant avec Luke et R2D2, le seul scénario possible est que Luke apprendra à Grogu à exploiter la force et à devenir un Jedi. Depuis Le Mandalorien a racheté Luke Skywalker après l’arc moins que satisfaisant de son personnage dans Le dernier Jedi, les fans seraient déçus s’il ne revenait pas dans la saison 3.

Le spectacle ne serait pas le même sans Din Djarin et Grogu. Et avec les nouveaux ajouts de la saison 2, Ahsoka Tano et Boba Fett ayant leur propre émission, il est prudent de supposer que Luke Skywalker et Grogu reviendront tous les deux pour la saison 3 et dans des rôles essentiels. Et que vont-ils faire ? Eh bien, l’affiche récemment publiée peut en donner une idée.

« Size Matters Not », c’est ce que Yoda a dit à Luke Skywalker en l’entraînant à la manière des Jedi dans L’empire contre-attaque. Et maintenant, Luke rendra la pareille en guidant le jeune porteur de force, Grogu, à devenir un chevalier Jedi.

Après les événements de la saison 2, le titulaire Mandalorien Din Djarin, interprété par Pedro Pascal, partira seul dans sa prochaine aventure. Dans Le Mandalorien Finale de la saison 2, Din a vaincu Moff Gideon en combat singulier et a pris son Darksaber, qui était souhaité par Bo-Katan. La saison 3 s’étendra probablement à ce sujet et les fans verront davantage la patrie des chasseurs de primes sur Mandalore. Reste à voir comment Luke et Grogu seront intégrés dans l’histoire.

Cela étant dit, Mark Hamill a récemment parlé de son retour surprise dans la finale de la saison 2 de Le Mandalorien et semblait prêt à jouer à nouveau Luke. De plus, avec la technologie de vieillissement de Disney qu’ils ont si bien utilisée jusqu’à présent, Hamill lui-même pourrait très bien reprendre son rôle dans la saison 3. Cependant, il a donné son sceau d’approbation à son sosie Sebastian Stan. Une nouvelle spéciale, intitulée Galerie Disney : Finale de la saison 2 de Mandalorian, ira dans les coulisses pour révéler comment les showrunners ont réussi à ramener Luke.

Selon les rapports, la production de la saison 3 de Le Mandalorien a déjà commencé. Mais avec les créateurs Jon Favreau et Dave Filoni actuellement occupés avec Le livre de Boba Fett, le dépôt effectif ne commencera pas avant au moins quelques mois de plus. L’été 2022 a été présenté comme la date de sortie probable de Le Mandalorien saison 3. Jusque-là, les fans peuvent se contenter Obi Wan Kenobi sortie début 2022 et Le livre de Boba Fett sortira en décembre uniquement sur Disney+. Cette nouvelle arrive tout droit de [email protected].

