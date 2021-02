Les 5 meilleurs jeux rétro auxquels vous pouvez jouer sur votre Android

Sur Android, nous avons de nombreux jeux à notre disposition, de toutes sortes de genres. Mais les joueurs nostalgiques peuvent manquer certains des titres qu’ils ont joués dans leur enfance ou leur adolescence.

Par conséquent, aujourd’hui, nous allons voir le meilleurs jeux rétro que nous avons sur Android. Allons-y!

Ghosts’n Goblins MOBILE

De retour en 1985, Capcom a eu la merveilleuse idée de créer Ghosts’n Goblins. Un jeu en 2D dans lequel nous avons joué à Sir Arhur, un chevalier qui devait sauver la princesse de son royaume, qui avait été kidnappée par un démon diabolique.

L’un des jeux les plus compliqués du marché, principalement parce que forcé le joueur à mémoriser les niveaux et les modèles ennemis. Bien que Sir Arthur puisse attaquer à distance en utilisant des lances et d’autres armes, deux touches par les ennemis ont servi à envoyer le bon vieux Arthur dans l’autre quartier, ce qui est très fréquent en effet.

Eh bien, si vous manquez des plates-formes compliquées, criant de désespoir et jetant la télécommande – dans ce cas, le téléphone – au sol, Vous pouvez le faire pour seulement 1,19 euros.

Castlevania: Symphonie de la nuit

Je suis désolé de le dire, mais avec ce jeu on ne peut pas être objectif, au point d’y avoir consacré une analyse exclusive. L’un des meilleurs jeux de la PSX d’origine et peut-être l’un des jeux qui ont le plus influencé l’industrie du jeu vidéo au point d’être l’exposant maximum de la soi-disant «Metroidvania».

Des années après que Richter Belmont ait mis fin à la vie de Dracula, le fils du comte Alucard, Il se rend au château de son père qui est mystérieusement réapparu de nulle part. Là, il sera pris en embuscade par l’un des serviteurs les plus puissants du vampire qui dépouillera notre protagoniste de toutes ses capacités et armes.

Pour seulement 3,49 euros Des heures et des heures d’exploration et de divertissement nous attendent.

Quête du dragon

Ici, il y a eu une discussion honnête. J’allais faire en sorte que Chrono Trigger profite de son 25e anniversaire et pour être l’un des meilleurs RPG de l’histoire, mais au final j’ai opté pour Dragon Quest, de loin le père des jeux vidéo de rôle.

Dragon Quest était un avant et un après dans l’histoire des jeux vidéoPuisque nous parlons honnêtement de ce qui a été pour beaucoup la naissance du rôle moderne dans les jeux vidéo, principalement grâce aux créations d’Akira Toriyama, créateur de Dragon Ball.

Le premier Dragon Quest n’a sûrement pas très bien vieilli si on le compare avec d’autres titres plus modernes, mais compte tenu de tout ce qu’il représente et de son prix de seulement 3,49 euros, est un jeu que tout le monde devrait essayer au moins une fois dans sa vie. De plus, il y a pratiquement le reste de la saga dans le magasin d’applications Google, au cas où vous voudriez essayer quelque chose de plus moderne …

Sonic the Hedgehog classique

Qui n’a pas passé des heures et des heures à courir et à tourner avec Sonic à travers les plaines de Green Hill? La célèbre mascotte Sega a également un titre pour Android et à la surprise de tous, c’est totalement gratuit (avec des publicités).

Le jeu optimisé pour les mobiles – permet le contrôle tactile et commande -, conserve les graphismes du fabuleux Mega Drive dont ils sont tombés amoureux en 1991. Il n’y a donc aucune excuse pour se sentir à nouveau comme un enfant grâce à Sonic et notre appareil mobile.

R-TYPE

Nous avons terminé avec R-TYPE, l’un des jeux de tir les plus mythiques des années 80. Le jeu d’arcade qui a fait dépenser le plus de pièces de cinq dollars à une génération entière peut être téléchargé sur notre appareil Android pour seulement 1,99 euros.

Tir, action en abondance et une multitude d’explosions. Vous connaissez le dicton, « Les classiques ne sont jamais sortis de style ».

