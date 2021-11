Hawkeye sur Disney+ : voilà pourquoi Kate Bishop vous rappellera Black Widow

!Oeil de faucon est déjà sur Disney+ ! Avec le lancement de deux épisodes, la plateforme Mickey Mouse a présenté la dernière série qui sera diffusée en avant-première Les studios Marvel en 2021. Après le succès de WandaVision, Le Faucon et Le Soldat de l’Hiver, Loki et Et qu’est-ce qui se passerait si…?, la société de Kevin Feige surprend une nouvelle fois avec une fiction basée sur Clint Barton, l’ancien Avenger qui affronte des ennemis du passé après avoir perdu son fidèle compagnon, Veuve noire.

Malgré que Jérémy Renner Il était dans de nombreux films dans le studio de cinéma, la vérité est que l’on ne sait pas grand-chose sur son personnage et sa vie au-delà de Los Vengeurs. Oeil de faucon vient comme l’occasion de développer votre histoire à New York, après la spot, où il doit retourner dans sa famille avant l’arrivée de Noël. Lorsque des menaces apparaissent, un rôle bien particulier entre en production pour lui donner un autre sens.

Il s’agit de Kate évêque, rôle joué par Hailee Steinfeld. C’est une gardienne de 22 ans qui se considère comme la plus grande fan de Clint Barton et qui pourra l’aider en travaillant en équipe pour le ramener à la maison avant les fêtes de fin d’année. Et une caractéristique de son personnage a déjà attiré l’attention des fans. Dans le premier épisode, l’actrice semble bouger comme Black Widow, sautant et prenant même une pose très similaire à celle qui l’identifie.

La raison pour laquelle cela vous rappelle la Black Widow est que Steinfeld partage double risque avec Scarlett Johansson. Bien que la jeune comédienne ait suivi une formation très poussée et variée, une fois arrivée sur le plateau elle s’est confiée au coordinateur de l’équipe en cascades : Heidi faiseur d’argent. C’est elle-même qui a pris la place de Scarlett dès sa première apparition dans L’homme de fer 2 et dans le tout nouveau film Veuve noire.

En ce sens, Steinfeld a fait remarquer à son sosie : «C’était tellement merveilleux et patient. Plusieurs fois, une séquence de combat semble incroyablement complexe et très écrasant et intimidant”. Et il conclut : « Il est bon d’avoir quelqu’un qui croit en vous et vous pousse. Heidi et toute l’équipe de cascadeurs m’ont toujours fait me sentir très en sécurité, ce qui est important.”. Ça ne fait aucun doute que Oeil de faucon il est strictement lié à Black Widow, même au-delà de l’histoire.

