L’équipe Bloober travaille sur un jeu d’horreur avec un «  éditeur de jeux très célèbre  »

Bloober Team, le développeur de Layers of Fear, Observer et The Medium, est occupé à travailler sur son prochain projet d’horreur avec l’aide d’un « éditeur de jeux très célèbre », a révélé GamesIndustry.biz. Détaillé dans une nouvelle interview avec le PDG Piotr Babieno, il a déclaré: « En fait, nous travaillons depuis plus d’un an sur un autre projet de jeu, une autre adresse IP d’horreur, et nous le faisons avec un jeu très célèbre. éditeur. Je ne peux pas vous dire qui. Je ne peux pas vous dire quel est le projet, mais je suis presque sûr que lorsque les gens se rendront compte que nous y travaillons, ils seront très excités. » Bien sûr, Internet estime déjà que le jeu en question est Silent Hill.

Si vous n’êtes pas déjà pris au courant des rumeurs et des spéculations entourant ce redémarrage apparent de la PlayStation 5, nous vous recommandons de cliquer et de lire son histoire. Babieno s’arrête évidemment avant de révéler l’adresse IP sur laquelle Bloober Team travaille en secret, mais en ce qui concerne les adresses IP d’horreur connues et les principaux éditeurs de jeux, il n’y a pas beaucoup plus de choix que Silent Hill et Konami. Capcom ne va pas céder sa série Resident Evil à un autre développeur, par exemple. Et grâce à des recherches sur Internet, les fans pensent qu’ils ont en fait connecté les points entre Bloober Team et Silent Hill.

Dans une interview sur GameSpot de mai 2020, Akira Yamaoka (l’homme derrière la bande originale de The Medium et Silent Hill) aurait déclaré qu’il souhaitait travailler sur le deuxième jeu du développeur en production à l’époque. C’est la même personne qui a eu une interview plus récente effacée du Web après avoir dit que son prochain jeu est « celui dont vous espérez entendre parler ». En fait, Bloober Team a toujours été franc de s’inspirer de l’IP classique de survival horror. Dans une autre interview avec GameSpot, le producteur de The Medium Jacek Zieba a commenté Silent Hill 2 est en particulier une source d’inspiration majeure pour l’équipe. « Pas seulement pour The Medium, mais pour notre entreprise et la façon dont nous créons des jeux d’horreur. Avec The Medium, nous le voyons comme une lettre d’amour à la série et à Silent Hill 2. »

Est-ce juste une grosse coïncidence ou est-ce que Bloober Team est vraiment le studio derrière le projet Silent Hill, dont la rumeur est longue? Vous décidez dans les commentaires ci-dessous.