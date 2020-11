La cheville de BLACKPINK Jennie guérissait encore pendant « Lovesick Girls » … Les clignotements sont inquiets

BLACKPINK JennieLa cheville de la cheville a toujours inquiété les fans et les autres membres. Connue pour sa constitution et sa santé plus faibles depuis ses débuts, la force de Jennie est devenue la priorité absolue pour elle. Il a même été précédemment révélé qu’elle allait au Pilates presque tous les jours afin d’augmenter son endurance et sa condition.

Sa cheville la dérangeait depuis des années – même le jour de leur première étape, la cheville de Jennie agissait. Elle s’était fait administrer des analgésiques avant de monter sur scène. Lors de leur tour du monde, sa cheville faible l’a également fait glisser dans les escaliers.

Comme les blessures à la cheville guérissent rarement complètement, Jennie a été en proie à sa mauvaise cheville au cours de diverses promotions. Même pendant «How You Like That», elle a été vue avec un protège-cheville pendant leur vidéo de danse.

Cependant, les fans ont été alarmés quand ils ont remarqué qu’elle l’avait même pour le dernier retour avec « Lovesick Girls ». Bien que soigneusement caché avec des bottes mi-mollet, le bandage est indéniable.

Les fans se sont inquiétés pour la santé de leur précieuse Jendeukie.

«Ma cheville se replie facilement aussi, donc je le sais, mais une fois que vous en aurez l’expérience une fois, cette partie continuera de se replier. Vous devez marcher extrêmement consciemment et prudemment. »

«Votre poignet, votre taille et vos chevilles sont toutes des parties qui deviennent une blessure à long terme si vous vous blessez une fois. Quand je l’ai vue glisser sur sa cheville, j’avais tout peur pour elle… »

«Jennie, ne sois pas blessée»

Alors que BLACKPINK a maintenant conclu ses promotions, les fans espèrent qu’elle sera en mesure d’obtenir le repos qu’elle mérite. Guérissez bientôt Jennie!