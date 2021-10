Madonna suscite l’indignation pour une nouvelle séance photo inspirée de Marilyn Monroe

Madonna envoie les médias sociaux dans un état de choc avec sa nouvelle diffusion pour V Magazine.

L’artiste de 63 ans couvre le numéro de novembre-décembre du magasin dans lequel elle est interviewée par le dramaturge Jeremy O. Harris sur le but des artistes et les effets négatifs de l’annulation de la culture. Mais ce sont les portraits du numéro réalisés par le célèbre photographe Steven Klein qui provoquent un tollé en ligne.

La chanteuse de « Ray of Light » pose dans des positions similaires à Marilyn Monroe dans sa dernière séance photo, « The Last Sitting (1962) » de Bert Stern, qui a eu lieu six semaines avant la mort de la star.

Sur les nouvelles photos, Madonna porte des cheveux en boucles blondes, l’un des looks emblématiques de Monroe, alors qu’elle est allongée sur le ventre avec ses fesses nues exposées sur un lit d’hôtel à côté de flacons de pilules sur ordonnance avec un téléphone à proximité.

Selon History Channel, Monroe a été retrouvée morte dans sa chambre le matin du 5 août 1962 à l’âge de 36 ans. L’actrice a été découverte avec un téléphone à la main, face contre terre, nue, avec des flacons de pilules vides éparpillés autour la chambre.

La police de Los Angeles a conclu que sa mort était « causée par une surdose auto-administrée de médicaments sédatifs et que le mode de décès est probablement un suicide ».

Beaucoup se sont tournés vers Twitter pour comparer les portraits de Madonna aux images de Monroe au moment de sa mort et appeler la star pour avoir glorifié le suicide.

« Pour une raison morbide et étrange, Madonna décide de recréer le lit de mort de Marilyn Monroe », a écrit un utilisateur. « La photo en noir et blanc est en fait la chambre de Marilyn Monroe où elle est décédée. »

« Je ne sais pas ce qui m’agace le plus à ce sujet. Le fait qu’elle glorifie le suicide, le manque de respect total envers Marilyn Monroe, ou la quantité de filtres et de photoshop sur le visage de Madonna !!!!! » a commenté un autre utilisateur de Twitter.

« Recherche désespérément l’attention » a ajouté un autre critique.

Certains fans sont venus à la défense de Madonna, soulignant que les images étaient destinées à recréer la dernière séance photo de Monroe et non sa mort, malgré son apparence.

« La photo fait partie d’un hommage à la toute dernière séance photo de Marilyn Monroe, pas à sa scène de mort »,une personne a écrit. « C’est écrit sur le profil de Madonna pour ce message. Avant d’attaquer quelqu’un, il vaut mieux chercher d’abord… »

Madonna a rendu hommage à Monroe à plusieurs reprises tout au long de sa carrière.

Madonna et Michael Jackson assistent à la 63e cérémonie annuelle des Oscars – After Party au Spago’s Hosted by Swifty Lazar le 25 mars 1991. Collection Ron Galella via Getty

Le clip de son tube « Material Girl » de 1984 rend hommage à la performance « Les diamants sont le meilleur ami d’une fille » de Monroe dans « Les hommes préfèrent les blondes » en 1953. Madonna s’est également déguisée en star déchue lors d’une afterparty des Oscars en 1991, portant une robe étincelante avec la coiffure signature de Monroe.

Sur le site de V Magazine, le photographe Steven Klein met en lumière le shooting inspiré de Monroe.

« Ce reportage photo a été inspiré par une séance photo que Marilyn Monroe a réalisée avec le photographe Bert Stern intitulée ‘The Last Sitting' », écrit-il. « Ils ont tourné à l’hôtel Bel Air en 1962, avant son décès. Ce qui était censé être un trois heures assis, transformé en un tourbillon de trois jours, travaillant nuit et jour.

Il poursuit : « Nous n’étions pas intéressés à recréer les images exactement, mais plus important encore, nous voulions explorer la relation entre le photographe et le sujet. À la fois l’amitié et le processus artistique, et comment l’art peut imiter la vie et vice versa. Quand j’ai envoyé à Madonna les photos, elle a vraiment été prise par la fragilité incandescente de Marilyn à ce moment de sa vie. Nous avons décidé de trouver une suite d’hôtel et d’essayer de capturer la liaison entre une star et la caméra, le mystère et la magie de cette collaboration créative. Nous espérons avoir rendu justice à l’excellent travail de Bert Stern et Marilyn Monroe. »

Dans son interview avec Harris qui accompagne la photographie, Madonna semble presque aborder de manière proactive la controverse autour des images.

« Je crois que notre travail consiste à perturber le statu quo », dit-elle. « La censure qui se déroule dans le monde en ce moment, c’est assez effrayant. Personne n’a le droit de dire ce qu’il pense en ce moment. Personne n’a le droit de dire ce qu’il pense vraiment des choses de peur d’être annulé. Dans la culture des annulations, troubler la paix est probablement un acte de trahison. Le fait est que plus vous êtes silencieux, plus vous avez peur, plus tout est dangereux. Nous lui donnons du pouvoir en fermant complètement le fk.