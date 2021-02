Realme GT 5G avec chipset Snapdragon 888 sera lancé en Chine le 4 mars

18 févr.2021 17:38:54 IST

Le lancement mondial de Realme GT 5G a été officiellement révélé par la société. Le téléphone sera lancé le 4 mars en Chine, qui sera également la même date pour le dévoilement mondial. On sait déjà que le Realme GT 5G sera alimenté par le processeur Snapdragon 888, mais l’image teaser du téléphone suggère que le prochain appareil pourrait être doté de fonctionnalités de charge rapide et de taux de rafraîchissement élevé.

Selon un rapport de GizChina, la Realme GT sera basée sur le concept de voitures de sport GT conçues pour la conduite à grande vitesse et sur de longues distances. Ces voitures combinent à la fois des performances élevées et des attributs fiables.

Madhav Sheth, vice-président de Realme et PDG de Realme France et Europe, a déclaré dans un communiqué que Realme GT est basé sur l’esprit « Dare to Leap » de la société et indique ce que Realme a mis en place pour ses utilisateurs.

En ce qui concerne les spécifications, le téléphone serait doté d’un écran OLED de 6,81 pouces qui produirait une résolution allant jusqu’à 3K et un taux de rafraîchissement de 160 Hz. Le rapport suggère qu’il pourrait s’agir du premier téléphone de Realme à renforcer la technologie de charge rapide UltraDart 125 W. Le Realme GT 5G pourrait être livré avec des éditions en cuir et en verre.

Un plus tôt GSMArena Le rapport suggère que le téléphone serait livré avec 12 Go de RAM, 256 Go de stockage intégré et Realme UI 2.0 basé sur Android 11 OS. La GT 5G a été repérée dans la base de données de TENAA et mentionne que le téléphone arbore un écran perforé et dispose d’une configuration à trois caméras à l’arrière, qui pourrait inclure un appareil photo principal de 64 MP, un objectif ultra-large de 13 MP et un téléobjectif de 13 MP. unités.

