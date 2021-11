L’émission télévisée Dead Boy Detectives de DC refond la paire de patrouilles fantomatiques du destin sur HBO Max

Détectives de garçon mort est l’une des nombreuses créations de Neil Gaiman qui sont apparues à l’écran ces dernières années, et une nouvelle série HBO Max donnera aux personnages de DC Comics leur première série solo après leur apparition dans la troisième saison de Patrouille du destin. Alors que l’apparition du couple fantomatique dans Patrouille du destin vu Edward Paine et Charles Rowland joués respectivement par Sabastian Croft et Ty Tennant, aux côtés de Madalyn Horcher dans le rôle de Crystal Palace, leur médium humain, la nouvelle série a refondu les trois personnages, même si leur Patrouille du destin l’apparition et le départ semblaient mettre en place le spin-off.

Originaire de l’épopée de Gaiman Marchand de sable romans graphiques, qui obtiennent également leur propre adaptation sur Netflix, les Dead Boy Detectives sont apparus pour la première fois en 1991 en tant que deux enfants fantomatiques qui rejettent un voyage dans l’au-delà en faveur de la vie sur Terre et de devenir enquêteurs de crimes. Bien qu’ils ne soient pas bien connus dans le grand schéma du catalogue de personnages de DC, ils reçoivent maintenant beaucoup d’amour avec leur propre émission.

Les détails du casting sur la nouvelle série sont une gracieuseté de Variety, qui a rapporté que les rôles principaux de la série ont été officiellement refondus pour l’épisode pilote, avec Jayden Revri, déjà vu dans l’horreur film La Loge, reprenant le rôle de Charles Rowland et du nouveau venu George Rexstrew faisant ses débuts à l’écran sous le nom d’Edward Paine. Crystal Palace sera joué par La nuit dernière à SohoC’est Kassius Nelson. Bien qu’il ne soit pas clair pourquoi les rôles ont été refondus, il pourrait y avoir de nombreuses raisons derrière le changement, que ce soit les acteurs ne voulant pas aller de l’avant avec les personnages ou le studio voulant quelque chose de différent pour sa nouvelle série, qui pourrait potentiellement être définie dans une autre partie du DC Multiverse pour Patrouille du destin.

Les autres membres de la distribution incluent Surnaturel la vedette Alexander Calvert dans le rôle de Thomas le roi des chats; Briana Cuoco (Harley Quinn) dans le rôle de Jenny, boucher légèrement punk et confidente de Crystal Palace ; JustifiéJenn Lyon dans le rôle d’Esther, une sorcière obsédée par l’immortalité ; et Yuyu Kitamura dans le rôle de Niko, une étudiante en internat qui envisage de rejoindre l’agence Dead Boy Detectives.

La refonte et le changement de personnages ne sont pas inhabituels pour DC, car bon nombre de leurs plus grands héros et méchants ont vu plusieurs acteurs les représenter dans différentes chronologies à partir des nombreuses itérations de DC de leurs plus grandes propriétés. Le principal Patrouille du destin les personnages sont apparus à l’origine dans Titans, avec des personnalités complètement différentes, ce qui a été expliqué en disant que l’histoire se déroulait dans un autre univers pendant Crisis on Infinite Earths.

The Dead Boy Detectives est originaire de Marchand de sable signifie qu’ils sont également prêts à apparaître dans la série Netflix basée sur la tapisserie épique du roman graphique de Gaiman, et verraient probablement plus de nouveaux acteurs assumer les rôles s’ils le faisaient. La série populaire Lucifer était très vaguement basé sur l’apparence du personnage dans Marchand de sable, et bien que cette émission ait récemment été terminée par Netflix, le personnage sera considéré comme une toute nouvelle itération dans le Marchand de sable série, jouée par Game of Thrones la star Gwendoline Christie.

HBO Max est actuellement en train d'étendre sa sortie basée sur DC sur la plate-forme de streaming, avec des séries basées sur Le Batman et d'autres grandes propriétés s'y rendant l'année prochaine. Les Détectives de garçon mort pourrait être un premier pas vers les offres occultes du géant DC tels que Constantine et Madame Xanadu, qui ont tous deux des projets en cours.





