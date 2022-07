Disney+ : Iman Vellani a répondu aux critiques de « Ms. Marvel » et c’était franc

merveille

Mme Merveille est l’une des dernières séries sur Disney Plus et met en vedette Iman Vellani, mais elle n’a pas le succès escompté. Qu’en pense l’actrice ?

©IMDBIman Vellani a répondu aux critiques de Mme Marvel

Avec l’inauguration de sa quatrième phase, merveille Il a brillé mais pas seulement grâce à ses nouveaux films, mais aussi à ses séries. Depuis l’année dernière, Disney+ a lancé différentes productions sur sa plateforme de ce monde de super-héros qui ont enchanté des milliers de fans. Parmi eux se trouvent Wanda Vision, Le Faucon et le Soldat de l’Hiver Soit Loki. C’est pourquoi le plus grand studio d’Hollywood a décidé de continuer à miser sur ce format épisodique.

À tel point qu’il y a quelques mois à peine, ils ont lancé, dans le monde entier, Mme Merveille, une nouvelle série avec Iman Vellani. Cette fiction raconte la vie de Kamala Khan, une jeune femme qui a grandi à Jersey, est fan des Avengers et se sent parfois dépaysée en famille et à l’école. Bien que, indépendamment de ses sentiments, elle soit généralement une adolescente déterminée et, maintenant, elle est obsédée par l’Avengercon auquel elle prévoit d’assister même si ses parents ne la laissent pas faire.

Cependant, ce qui pour Kamala commence comme un concours de cosplay sur le Capitaine Marvel, se transforme en rêve : elle peut devenir la super-héroïne dont elle a toujours rêvé. À première vue, Mme Merveille Cela semble une histoire émouvante et captivante, mais la vérité est qu’elle n’a pas attiré l’attention qu’elle mérite. En fait, de nombreux fans de MCU ont critiqué cette production au point qu’elle est devenue l’une des moins vues depuis sa première.

Et maintenant le même Iman Vellani est sorti pour répondre aux critiques et a été franc. « Je sais qu’ils sont là. C’est quelque chose que nous savions qu’il allait se passer quand nous avons sorti ça. C’est déjà arrivé lorsque les bandes dessinées sont sorties en 2014. Je suis pour les critiques constructives tant que les gens ont une préoccupation ou une suggestion légitime ou quelque chose à apporter. Alors oui je fais attention« , a-t-il commencé à expliquer lors d’un entretien avec NME.

Ensuite, il a poursuivi : «Mais toute la haine que j’ai vue est sans fondement, sans mérite, c’est juste de la haine, et c’est très bien. Vous n’allez pas impressionner tout le monde. Nous avons atteint notre public cible et nous avons atteint un tout nouveau public qui ne savait pas qu’il tomberait amoureux de ce personnage, des gens qui ne s’étaient jamais vus représentés de manière positive auparavant.”. C’est-à-dire qu’avec cela, cela montre que l’objectif de la série a été atteint.

Quant à ce qui s’en vient merveilleil convient de noter que La série d’Iman Vellani va bientôt se terminer et que le prochain à arriver est elle hulk. Cette nouvelle fiction est prévue pour le 17 août et promet d’être un succès. De plus, le MCU connaît le succès de Thor : Amour et tonnerre qui vient de sortir.

