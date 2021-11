Saturday Night Live rend hommage à Peter Aykroyd, ancien membre de la distribution et écrivain décédé à 66 ans

Saturday Night Live a rendu hommage à Peter Aykroyd, l’un des acteurs les plus distingués de la série, décédé plus tôt ce mois-ci. L’épisode du 20 novembre de l’émission NBC a rappelé le comédien et écrivain bien-aimé avec une carte hommage qui a été affichée à la caméra. L’épisode a également marqué les débuts d’hébergement de Simu Liu, l’acteur canadien actuellement le plus connu pour son rôle dans le film MCU Shang-Chi et la légende des dix anneaux.

Peter Aykroyd est décédé le 6 novembre à la suite d’un « septicémie due à une infection interne précipitée par une hernie abdominale non traitée », comme cela a été rapporté à USA Today par son frère et l’original Saturday Night Live jette Dan Aykroyd.

En plus de la carte hommage, Saturday Night Live a également posté un tweet avec le court métrage de Tom Schiller Junkie Java, avec Peter Aykroyd. Le court-métrage date de 1979, la même année que le jeune Aykroyd a rejoint SNL.

L’ancien Saturday Night Live l’écrivain Alan Zweibel a également publié un hommage à Aykroyd, l’appelant « un gars très drôle, vraiment sympa » sur Facebook.

Un regard sur la carrière décorée de Peter Aykroyd : de Saturday Night Live à Nothing but Trouble

Le voyage d’Aykroyd dans le monde de la télévision et de l’écriture a commencé avec des rôles mineurs dans Les nouveaux vengeurs et Télévision de la deuxième ville. Cependant, sa première pause majeure a eu lieu dans Saturday Night Live en tant qu’écrivain et acteur. Bien qu’il fasse partie de SNL pendant une seule saison (1979-80), son travail là-bas lui a valu une nomination aux Emmy pour la meilleure écriture dans un programme de variété ou de musique, une nomination qu’il a partagée avec plusieurs autres écrivains.

La même année, il figurait dans le court métrage de Tom Schiller Junkie Java comme le personnage de Joe, une personne ordinaire qui n’a pas de chance et essaie de noyer son chagrin dans le café.

Suite à son travail à SNL, sa carrière a pris une trajectoire similaire à celle de son frère aîné, d’origine SNL jette Dan Aykroyd. Les deux frères ont même co-écrit la comédie d’horreur de 1991 Rien que des ennuis. Alors que Peter Aykroyd a écrit l’histoire, Dan a écrit le scénario. Il a également figuré dans un certain nombre de films de Dan Aykroyd, comme Cones, Drague, et Dr Détroit. Sa carrière d’acteur globale est une longue liste, y compris des émissions de télévision comme Justice et Série d’animation Blues Brothers​​​​​​.

Peter Aykroyd a également créé l’émission canadienne de science-fiction Facteur PSI : Chroniques du paranormal, qui a été diffusée avec succès de 1996 à 2000. L’émission mettait en vedette son frère Dan Aykroyd comme hôte.





