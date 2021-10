« Legends of Tomorrow » révèle le nouveau personnage de Matt Ryan

L’équipe CW a dévoilé une nouvelle affiche officielle pour la septième saison de « DC’s Legends of Tomorrow », présentant un aperçu de ses personnages principaux, anticipant leurs aventures dans les « Wild Twenties », y compris un premier aperçu du Dr Gwyn. Davies , le nouveau personnage joué par l’acteur Matt Ryan.

Dans la finale de la sixième saison, Ryan aurait fait au public un adieu émouvant à son interprétation de John Constantine, qui a été un élément important de la série depuis sa troisième saison après avoir fait quelques apparitions en tant qu’invité.

The CW et Ryan lui-même ont été très clairs sur le fait que, malgré les adieux de Constantine, l’acteur ferait toujours partie de la production. L’annonce officielle du réseau note que le Dr Davies sera décrit comme un scientifique excentrique du début du 20e siècle, et peut-être que sa présence pourrait donner un nouvel espoir à cette équipe de héros excentrique.

La sixième saison de « DC’s Legends of Tomorrow » était pleine d’adieux. En plus de Constantine, la série présentait le dernier moment de Heat Wave (Dominic Purcell), dont la présence est une constante dans la série depuis son premier épisode. Certains rapports indiquent que son départ a été effectué en raison de fortes divergences avec les producteurs de Warner Bros Television.

Pendant ce temps, Matt Ryan a déjà réfléchi au grand défi de jouer un nouveau personnage dans la série, notant dans une discussion avec ComicBook.com qu’il est toujours important de commencer par de nouvelles choses dans ce type de situations, malgré l’inquiétude des fans. peut ne pas recevoir le nouveau caractère de la même manière.

«Mais en fin de compte, ce n’est pas mon travail de penser à ce qu’ils pourraient aimer. Il s’agit d’essayer de trouver quelque chose d’intéressant et de viscéral et de le communiquer au public », a noté Ryan. La sixième saison de « DC’s Legends of Tomorrow » débutera sa diffusion le 13 octobre, se déroulant au Texas dans les années 1920.