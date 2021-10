Justin Bieber : Notre bande-annonce mondiale nous donne un aperçu des coulisses

Amazon vient de sortir la nouvelle bande-annonce du documentaire Justin Bieber : Notre monde, qui raconte le voyage d’un mois qui a précédé le concert record organisé le réveillon du Nouvel An 2020. Avec des images intimes capturées par Bieber lui-même, jusqu’aux écrous et boulons de la mise en place d’un concert pendant la pandémie, le film donne au spectateur un siège au premier rang. Vérifiez-le!

Justin Bieber s’est rendu sur son Instagram hier pour partager la bande-annonce avec ses fans avec la simple légende « OUR WORLD.OUT LE 8 OCT. » Avec plus de 2 300 000 vues et plus, les fans auront sûrement ce documentaire qui battra bientôt des records.

Le synopsis officiel d’Amazon Prime se lit comme suit : « Justin Bieber : Notre monde emmène les téléspectateurs dans les coulisses, sur scène et dans le monde privé de la superstar mondiale alors qu’il se prépare pour un concert record du Nouvel An 2020. Après une interruption de trois ans après un concert complet, Bieber offre une performance électrisante sur le toit du Beverly Hilton Hotel pour 240 invités et des millions de fans à travers le monde qui regardent en direct. Produit et réalisé par le cinéaste primé Michael D. Ratner, le documentaire de 94 minutes suit Bieber et son équipe pendant le mois précédant le spectacle alors qu’ils répètent et construisent un décor de scène monumental. Le film capture également des moments personnels entre Bieber et sa femme Hailey à travers le propre objectif de l’artiste. »

Ce sera le troisième documentaire pour le chanteur après 2011 Justin Bieber : Ne jamais dire jamais, le film-concert en 3D réalisé par Jon Chu qui suit Bieber pendant 10 jours jusqu’à ce qui est considéré comme sa plus grande performance, celle du 31 août 2010 au Madison Square Garden, qui s’est vendue en 22 minutes. Il a battu des records, totalisant 99 millions de dollars dans le monde. Sa série de docu YouTube de suivi Justin Bieber : Saisons détaille son retour à la musique et ses luttes personnelles, y compris des problèmes de santé tels que la lutte contre la maladie de Lyme et la lutte contre le stress mental et la toxicomanie. La série documentaire a battu le record de tous les temps de la première la plus regardée au cours de sa première semaine de tous les originaux YouTube avec 32,65 millions de vues au cours de sa première semaine de sortie.

S’exprimant lors d’une projection à New York le mois dernier, le chanteur a expliqué le film en disant, selon USA Today: « J’ai l’impression que cela me capture en train de devenir un leader », a-t-il déclaré à ce public sélectionné, ajoutant que « Dieu a le contrôle. Et Je pense qu’en ce moment avec cette pandémie et toutes les choses folles qui se produisent dans ce monde, une chose est sûre et c’est que nous ne sommes pas en contrôle. »

« Je voulais juste créer une soirée qui rassemblerait les gens et les gens pourraient simplement se laisser aller et s’amuser », explique le chanteur.

Justin Bieber : Notre monde est réalisé par Michael D. Ratner. Les producteurs incluent Ratner, Scott Ratner, Kfir Goldberg et Andy Mininger pour OBB Pictures, avec Scooter Braun, Allison Kaye, Scott Manson et Jennifer McDaniels producteur exécutif via Scooter Braun Films. Bieber est également producteur exécutif. Les co-producteurs exécutifs incluent Jules Ferree, Nick DeMoura, Rory Kramer, Jillian Halterman et Rick Faigin. OBB Media a produit le film.

Justin Bieber : Notre monde premières le 8 octobre, en streaming sur Amazon Prime Video.