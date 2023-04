WhatsApp vous permet déjà de transférer vos chats d’un mobile à un autre sans avoir à utiliser Google Drive

WD_BLACK D10 Game Drive WDBA3P0080HBK - Disque dur - 8 To - externe (portable) - USB 3.2 Gen 1 - 7200 tours/min - noir

Le disque WD Black D10 Game Drive donne une nouvelle dimension à votre PC ou à votre console et vous offre un avantage sur vos adversaires afin de remporter la victoire. Ajoutez du stockage supplémentaire à votre appareil afin d'accueillir une bibliothèque de jeux ou revivez vos meilleurs moments en enregistrant les sessions de jeu qui vous ont marqué. Avec ses 7200 tr/min et sa technologie de refroidissement actif, le WD Black D10 Game Drive atteint une vitesse allant jusqu'à 250 Mo/s pour vous permettre de jouer en mode haute performance. Vous pouvez ainsi jouer sans limites et selon vos propres règles.