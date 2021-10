La série de redémarrage de Cruel Intentions se déroule sur IMDb TV

IMDb TV devient un peu plus torride avec un Intentions cruelles série de redémarrage maintenant en préparation au service de streaming. Le nouveau spectacle vient de l’écrivain Phoebe Fisher et Sara Goodman en collaboration avec Sony Pictures Television, Amazon Studios et Original Film. Fisher écrit le pilote sous la supervision de Goodman, et les deux écriront également potentiellement la série ensemble.

Original Intentions cruelles le producteur Neal H. Moritz produira avec Pavun Shetty d’Original Film, Andrew Iervolino et Monica Bacardi d’Iervolino & Lady Bacardi Entertainment, et Bruce Bellon. Ce projet fait suite à une précédente série de tentatives de redémarrage pour Intentions cruelles dans les œuvres d’Original Film et Sony TV. Cette version aurait ramené Sarah Michelle Gellar et serait même devenue pilote, mais n’a pas avancé en tant que série.

Le nouveau Intentions cruelles le redémarrage pour IMDb TV se déroulera à Washington DC La nouvelle prise, qui découle du roman de Choderlos de Laclos Les Liaisons Dangereuses, suit « deux frères et sœurs impitoyables qui feront tout pour rester au sommet. Dans ce cas, de la hiérarchie de la vie grecque dans un collège d’élite de Washington, DC. Après qu’un incident de bizutage brutal menace l’ensemble du système panhellénique, ils feront tout ce qui est nécessaire pour préserver leur pouvoir et leur réputation – voire séduire la fille du vice-président des États-Unis. »

Sara Goodman a également été scénariste et productrice exécutive pour la prochaine série d’Amazon je sais ce que tu as fait l’été dernier, qui sera diffusé sur Amazon Prime. Également produit par Amazon Pictures et Sony TV, le projet a réuni Goodman avec Intentions cruelles redémarrer la co-scénariste Phoebe Fisher, car les deux ont travaillé sur le je sais ce que tu as fait l’été dernier série, menant à cette nouvelle collaboration. Cette émission commence à être diffusée sur Amazon Prime Video le 15 octobre.

Intentions cruelles a été précédemment adapté dans un long métrage théâtral en 1999 par le scénariste-réalisateur Roger Kumble et le producteur Neal H. Moritz. Il est revenu au cinéma pour son 20e anniversaire en 1999. Cette incarnation de l’histoire suivait de riches adolescents du secondaire vivant à New York et mettait en vedette Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillipe, Reese Witherspoon et Selma Blair. Les performances des acteurs ont été saluées par les critiques et le film a été un gros tirage au box-office, donnant naissance à une franchise.

Après le succès du film, Fox a prévu de l’adapter en une série télévisée préquelle. L’émission a été abandonnée et ses trois premiers épisodes ont été montés ensemble et publiés en tant que prequel directement en vidéo Intentions cruelles 2. Amy Adams et Robin Dunne ont joué respectivement des versions plus jeunes des personnages de Gellar et Phillipe. Une autre suite vidéo, Intentions cruelles 3, est sorti en 2004.

En 2016, il a été rapporté que Sarah Michelle Gellar reviendrait en tant que personnage principal dans un projet Intentions cruelles série pour NBC. Cela aurait servi de continuation au film original, bien qu’il ne soit pas clair si d’autres stars originales reviendraient également. En tout cas, on ne le saura jamais car NBC a transmis la série après la production du pilote.

IMDb TV est le service de streaming gratuit premium d’Amazon. Ce nouveau Intentions cruelles La série est l’une des nombreuses nouvelles émissions en préparation chez le streamer, avec la juge Judy qui y fera bientôt ses débuts avec son nouveau spectacle Judy Justice. Vous pouvez vérifier ce qui est offert par le service en visitant le site Web d’Amazon pour IMDb TV. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

