Légalité des nouvelles règles élaborées par le gouvernement pour réglementer l’OTT, les plateformes de médias sociaux interrogées par un panel parlementaire

Certains membres du Comité parlementaire permanent sur les technologies de l’information ont mis en doute lundi la légalité des nouvelles règles élaborées par le gouvernement pour réglementer l’OTT et les plateformes de médias sociaux. Resserrant les règles régissant les médias sociaux et les sociétés de streaming, le Centre avait annoncé le mois dernier les Directives intermédiaires et le Code d’éthique des médias numériques applicables sur WhatsApp, Facebook, Twitter, Netflix, YouTube, Vidéo Amazon Prime entre autres.

Les hauts fonctionnaires du ministère de l’Information et de la Radiodiffusion et du ministère de l’Électronique et des Technologies de l’Information ont déposé lundi devant le panel parlementaire sur «les lignes directrices intermédiaires dans le cadre de l’examen du sujet d’examen du fonctionnement de l’Office central de certification des films».

Le panel est présidé par le leader du Congrès Shashi Tharoor.

Certains membres et le président ont posé un certain nombre de questions aux responsables, par exemple si ces règles sont conformes au cadre juridique, ont déclaré des sources du panel.

Des députés de différentes parties du panel ont également demandé aux fonctionnaires pourquoi le mécanisme de réglementation se compose uniquement de bureaucrates et non de représentants de la société civile, de la justice et des professionnels, ont-ils déclaré.

Selon des sources, les membres ont également demandé aux responsables s’ils avaient consulté les parties prenantes avant d’introduire ces règles.

En informant les membres du panel, les représentants du gouvernement ont justifié la nécessité de telles règles à une époque changeante et ont également expliqué les raisons qui les sous-tendent.

Les nouvelles règles ou directives exigent que les médias sociaux et les plateformes de diffusion en continu éliminent rapidement les contenus litigieux, nomment des agents de règlement des griefs et assistent les enquêtes.

Au-delà des plates-formes de diffusion en continu et de messagerie, les nouvelles règles définissent également un code pour les éditeurs numériques de contenu d’actualité et d’actualité, les obligeant à divulguer leur propriété et d’autres informations.

Le ministre de l’informatique et des communications de l’Union, Ravi Shankar Prasad, avait déclaré que les lignes directrices pour les intermédiaires et le code d’éthique des médias numériques sont conçus pour lutter contre l’utilisation abusive des plates-formes de médias sociaux ainsi que des services de streaming et divulguer le premier auteur des informations malveillantes et supprimer, dans les 24 heures. , contenu représentant de la nudité ou des images transformées de femmes.

