“Le vrai contrôle tout”: Bale est d’humeur pour le football, mais pas au Real

Gareth Bale est le joueur de football le plus cher du monde lorsqu’il a rejoint le Real Madrid en 2013. Mais le club et les joueurs perdent rapidement leur enthousiasme l’un pour l’autre. En attendant, les gens ne font apparemment que s’irriter, s’énerver et se provoquer.

Le footballeur international gallois Gareth Bale peut envisager un retour en Premier League si son employeur actuel, le Real Madrid, le laisse partir. Le professionnel de 31 ans a déclaré à la chaîne britannique Sky Sport News. “S’il y a une opportunité comme celle-là, je la verrai certainement”, a déclaré Bale, qui était avec Tottenham Hotspur en Angleterre jusqu’en 2013 et ne joue plus de rôle chez les champions d’Espagne. “Le temps nous dira ce qui se passera, mais je pense que la décision est principalement entre les mains du Real Madrid.”

Bale avait voulu quitter le club pour la Chine il y a un an. Le Real ne l’a pas laissé partir, a rapporté le Gallois. “Ils ont tout bloqué à la dernière seconde. C’était un projet que j’attendais avec impatience, mais il n’a jamais abouti.” Le Real a également rejeté d’autres demandes de déménagement, a déclaré Bale. “Il y a eu de nombreuses fois où j’ai essayé de partir, mais le club ne le permet pas ou ils ont fait quelque chose.” Le vrai entraîneur Zinedine Zidane, en revanche, a déclaré à l’été 2019 qu’une rupture était “une bonne chose pour tout le monde”.

Le joueur national a rejeté les spéculations selon lesquelles il ne voulait plus jouer au football. Il rencontrera la Finlande et la Bulgarie dans la Ligue des Nations avec le Pays de Galles. “Je veux jouer au football, je suis toujours motivé pour jouer au football”, a déclaré Bale. “C’est donc au club. Ils contrôlent tout. J’ai un contrat et tout ce que je peux faire, c’est continuer et espérer qu’il se passe quelque chose.”

“Bale est une personne très spéciale”

Cependant, Bale avait alimenté à plusieurs reprises les rumeurs d’une réticence massive à jouer au football lui-même. En hiver, Bale a expliqué de manière très provocante ce qu’il pensait de son employeur: “Pays de Galles. Golf. Madrid. Dans cet ordre”, a lu un drapeau gallois que Bale avait pour son propre plaisir après un match de qualification au Championnat d’Europe contre la Hongrie. L’amusement de ses coéquipiers porté à travers la pelouse. L’ancien joueur du Real et analyste actuel de la radio Pedja Mijatovic avait déjà déclaré: “Je pense que Bale est une personne très spéciale. La première chose à laquelle il pense est le Pays de Galles. Puis vient le golf, puis le Real Madrid. cet ordre. “

“Pays de Galles. Golf. Madrid.” (Photo: images imago / Action Plus)

En juillet, il a provoqué son employeur avec une apathie prononcée devant un public de millions de personnes. Au lieu de regarder la victoire 2-0 des Blancos contre le Deportivo Alaves depuis le banc, le Gallois a passé son masque de la bouche et du nez sur ses yeux pendant des minutes et s’est penché en arrière dans son confortable fauteuil de réserviste. Et pour le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions, le Gallois ne voulait pas non plus se lever en août: “C’était une conversation personnelle. Il ne voulait pas jouer. Le reste est entre nous”, a rapporté l’entraîneur du Real Zidane et a suivi son souhait. Le buteur. Le Real a abandonné après deux défaites 1: 2.

L’agent de Bale, Jonathan Barnett, avait surpris la BBC en juillet avec un engagement de fidélité plutôt amer – et coûteux – au club: “Gareth va bien, il a encore un contrat de deux ans. Il aime vivre à Madrid et n’ira nulle part.”

Selon Barnett, il y avait “bien sûr un intérêt” pour Bale, 31 ans, qui a déjà déménagé à la Primera División pour plus de 100 millions d’euros. “Mais il n’y a guère de club au monde qui puisse se le permettre”, a-t-il déclaré. Le fait que Bale ne joue pas est entièrement dû à Zidane: “Il est toujours aussi bon que tout le monde dans l’équipe. C’est une grosse perte qu’il ne soit pas dans l’équipe du Real Madrid pour le moment, mais il ne partira pas.” Voyons voir.