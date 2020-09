Jungle urbaine au lieu de forêt: "Danse du diable 4" avec un nouveau réglage

Dans les précédents films “Dance of the Devils”, les morts-vivants ont conduit leurs méfaits au milieu de la forêt. Loin de la civilisation, ils n’ont eu que les nerfs d’une poignée d’habitants de huttes. Cela change dans la partie suivante.

Comme le révèle Bruce Campbell, le vétéran de “Tanz der Teufel” dans une interview accordée à 1428elm.com, le décor de la quatrième partie sera différent. “Les morts-vivants vont bouleverser une ville cette fois”, a annoncé Campbell lors d’une session de questions et réponses. “Tanz der Teufel 4” se déroule-t-il dans un gratte-ciel? Ou un quartier résidentiel idyllique est-il envahi? Bruce Campbell ne voulait pas encore le révéler.

Changement de titre secret

Au fait: “Tanz der Teufel 4” a été annoncé pour la dernière fois avec le titre original “Evil Dead Now”. Entre-temps, les responsables s’en sont de nouveau écartés. Certes, il nous a dépassé, mais la quatrième partie s’appelle désormais “Evil Dead Rise”. Nous sommes curieux de voir si le film s’appellera encore ainsi en ce qui concerne le cinéma. Cependant, il n’y a pas encore eu de date de début.

“Dance the Devil 4” avec ou sans Bruce?

On ignore encore s’il y aura une petite apparition de Bruce Campbell dans “Tanz der Teufel 4”. Actuellement, on sait seulement qu’il est à bord en tant que producteur. Lorsqu’on lui a demandé s’il y aurait un camée de sa part, il répond: “Ne devrais-je pas simplement être là?” Bien qu’il ne confirme vraiment rien, la déclaration est accueillie par les acclamations du public. Peut-être que cette réaction le convaincra et il peut être vu dans la quatrième partie. Car que serait un film “Dance of the Devils” sans Bruce?!