Star Wars: The High Republic Comic-Art présente Yoda comme un jeune maître Jedi

Avec Star Wars: La Haute République Un nouveau chapitre sera bientôt ouvert dans l’univers «Star Wars»: les nouvelles histoires apparaîtront Début 2021 initialement sous forme de bandes dessinées et de romans et jouer dans le soi-disant Âge d’or des Jedi, environ 200 ans avant la célèbre saga Skywalker avec Luke Skywalker, la princesse Leia, Han Solo avec Chewbacca et le légendaire antagoniste Dark Vador.

Il y a maintenant en fait des retrouvailles avec le légendaire maître Jedi Yoda, qui est connu pour avoir plus de 900 ans et joue un rôle important dans la nouvelle ère, comme maintenant Lucasfilm approuvé.

Pour le prouver, de nouveaux designs de bande dessinée ont été présentés montrant un jeune Yoda – c’est-à-dire un “première«Un maître Jedi d’environ 700 ans, avec son sabre laser. En conséquence, Yoda ne passe pas son temps dans le temple Jedi, mais voyage plutôt à travers la galaxie en tant que soi-disant vagabond avec un groupe de padawans. Les aventures du Maître Jedi ne sont pas encore révélées.

Star Wars: The High Republic avec de nouvelles histoires

Star Wars: La Haute République est publié comme une nouvelle série de romans et de bandes dessinées par Lucasfilm Publishing. À l’avenir, les histoires trouveront probablement leur place dans les films et séries télévisées à venir, mais cela n’a pas encore été confirmé.

La nouvelle ère tourne autour des Jedi et de leur rôle de protecteurs de la paix et de la justice à une époque pleine d’espoir et optimiste, bien avant les Sith, l’Empire galactique et la guerre des clones. À ce stade, l’Ordre Jedi et la République Galactique sont à leur apogée. Aux confins de la galaxie, loin, très loin, ils entretiennent des contacts avec de nouvelles civilisations. Dans le même temps, les histoires introduisent de nouveaux adversaires dans la saga, les soi-disant Nihils en tant que «Vikings de l’espace» meurtriers.

Bandes dessinées et romans à partir de janvier 2021

Les premiers romans et bandes dessinées de «Star Wars: The High Republic» apparaîtront en magasin début 2021. Les publications suivantes ont été confirmées à ce jour:

5 janvier 2021: La lumière du Jedi: roman pour adultes de Charles Soule (roman)

Il s’agit d’une nouvelle menace pour les chevaliers Jedi qui menace non seulement la République mais aussi le pouvoir lui-même.

de Charles Soule (roman) Il s’agit d’une nouvelle menace pour les chevaliers Jedi qui menace non seulement la République mais aussi le pouvoir lui-même. 5 janvier 2021: Un test de courage: roman de niveau intermédiaire par Justina Ireland (roman)

Il s’agit d’un navire de transport qui est brusquement sorti de l’hyperespace en raison d’une catastrophe à l’échelle de la galaxie. Le jeune Vernestra Rwoh atterrit sur une lune de la jungle avec d’autres candidats Jedi. Ensemble, ils doivent se battre pour survivre.

par Justina Ireland (roman) Il s’agit d’un navire de transport qui est brusquement sorti de l’hyperespace en raison d’une catastrophe à l’échelle de la galaxie. Le jeune Vernestra Rwoh atterrit sur une lune de la jungle avec d’autres candidats Jedi. Ensemble, ils doivent se battre pour survivre. 2 février 2021: Dans les ténèbres: Young Aduld Novel de Claudia Gray (roman)

L’histoire suit le jeune padawan Reath Silas, envoyé dans la région frontalière au bord de la bordure extérieure. Une catastrophe à l’échelle de la galaxie le sort de l’hyperespace.

de Claudia Gray (roman) L’histoire suit le jeune padawan Reath Silas, envoyé dans la région frontalière au bord de la bordure extérieure. Une catastrophe à l’échelle de la galaxie le sort de l’hyperespace. Dates des deux séries comiques Marvel’s Star Wars: La Haute République et Star Wars: The High Republic Adventures d’IDW Publishing sera annoncé à une date ultérieure.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂