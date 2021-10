« Le tueur en série le plus sadique d’Amérique » revit des crimes dans un nouveau documentaire

En l’espace de cinq mois, ils ont kidnappé, violé, torturé et tué cinq adolescentes : Lucinda ‘Cindy’ Schaefer, 16 ans ; Salle Andrea, 18 ans ; Jacqueline Gilliam, 15 ans ; Jacqueline Leah Lamp, 13 ans, et Shirley Lynette Ledford, 16 ans.

À l’arrière de la camionnette se trouvaient un matelas et une boîte d’outils, qui ont été utilisés pour immobiliser, torturer et tuer les filles.

Ce modus operandi a vu les meurtres nommés « The Toolbox Killings », et en 1981 Bittaker a été condamné à mort, tandis que Norris a accepté un accord de plaidoyer par lequel il a accepté de témoigner contre Bittaker et a été condamné à la prison à vie, avec possibilité de libération conditionnelle après 30 années.

Bittaker est décédé dans le couloir de la mort en 2019 et Norris est décédé quelques mois plus tard au California Medical Facility, où il a été incarcéré.

Brand a interviewé plus de 50 tueurs aux États-Unis, mais seuls Bittaker et Norris lui ont déjà fait faire des cauchemars.

« C’était un rêve dans un rêve et je me suis retourné et Bittaker était allongé de l’autre côté du lit et me regardait et il souriait.