Cillian Murphy dans le rôle principal du nouveau film de Christopher Nolan Oppenheimer

Bien sûr, Murphy et Nolan ne sont pas exactement des étrangers. En fait, ils ont travaillé ensemble dans le passé, et ils sont maintenant prêts à donner un autre tourbillon.

Basé sur le livre Prométhée américain : Le triomphe et la tragédie de J. Robert Oppenheimer, qui a remporté le prix Pulitzer, le film a été écrit par Kai Bird et Martin J. Sherman.

La production du film devrait commencer au début de l’année prochaine, et il y a déjà une date de sortie prévue pour le 21 juillet 2023.

Ainsi que le fait que Murphy a joué dans Nolan’s Chevalier noir trilogie, ainsi que Création et un petit rôle dans Dunkerque , Nolan a également le don d’embaucher des personnes comme Tom Hardy, Marion Cotillard, Michael Caine et Christian Bale.

Oppenheimer verra également Nolan faire équipe avec sa femme et productrice de longue date Emma Thomas, et le compositeur Ludwig Göransson, qui a fait la musique pour Principe , aussi bien que Panthère noire .

Finalement, Universal a réussi à maîtriser les débats, et ils sont naturellement ravis d’avoir décroché le film.

La présidente du groupe Universal Filmed Entertainment, Donna Langley, a déclaré: « Les films de Christopher Nolan et Emma Thomas ont brisé les limites de ce que la narration cinématographique peut réaliser,

« Nous sommes ravis de travailler à leurs côtés sur ce projet exceptionnel et extraordinaire et sommes reconnaissants pour leur passion commune et leur engagement envers l’expérience théâtrale. »