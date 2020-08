NikkieTutorials lance une nouvelle palette de fards à paupières après une collaboration controversée avec Too Faced

La palette NikkieTutorials x Beauty Bay sera disponible à partir du 31 août.

NikkieTutorials vient d’annoncer sa nouvelle collaboration avec Beauty Bay – sa première palette de fards à paupières depuis tout le drame Too Faced.

Nikkie, de son vrai nom Nikkie de Jager, a finalement révélé la palette de fards à paupières dans une nouvelle vidéo YouTube après l’avoir taquinée sur les réseaux sociaux plus tôt cette semaine. Le YouTuber a expliqué en quoi son lancement était un bienvenu après une année difficile. En janvier, Nikkie a révélé qu’elle était transgenre après avoir été forcée de sortir par un maître chanteur. Et puis récemment, Nikkie et son fiancé Dylan Drossaers ont été victimes d’un vol à main armée à leur domicile aux Pays-Bas.

Nikkie a déclaré qu’elle hésitait à se lancer à nouveau dans la création d’une autre palette après le désordre qui s’est produit avec TooFaced. Nikkie a lancé «The Too Faced Power of Makeup by Nikkie Tutorials Collaboration» en 2016 avec la marque de beauté, du nom de sa populaire série YouTube. La palette comprenait un fard à paupières, un fard à joues, une poudre bronzante et un surligneur, et s’est vendue 56 €. Les fans de Nikkie ont saisi la palette, mais le chaos s’est ensuivi une fois qu’il est arrivé avec eux, les gens critiquant sa mauvaise qualité par rapport à ce qu’ils avaient vu dans la vidéo de révélation de Nikkie.

NikkieTutorials lance une nouvelle palette de fards à paupières après la collaboration controversée de TooFaced. Image: NikkieTutoriels via YouTube

Malgré les problèmes, la palette a été un succès commercial et s’est vendue au moins 150 000 unités, rapportant plus de 8 millions de dollars. Cependant, Nikkie n’a gagné qu’environ 50 000 € grâce à cette collaboration.

«Après quelques années, j’ai retrouvé la confiance d’une marque pour créer une palette de fards à paupières», dit-elle. «Je n’ai pas collaboré avec une marque depuis des années. Nous connaissons tous ma première. Soyons honnêtes, quand cette épreuve de palette s’est produite avec la dernière marque, cela m’a presque coûté ma carrière.

“Les gens ont perdu confiance en moi, les gens ne voulaient plus croire un mot que j’ai dit. C’est toujours la chose la plus grossière et la plus vile à savoir, mais nous grandissons d’ici.”

Nikkie a pris confiance en Beauty Bay après avoir vu la collaboration de la maquilleuse MMMmitchell avec eux et a décidé de se lancer. La palette “Temple Tutorials” se compose de 20 teintes avec deux côtés contrastés – un côté plus lumineux et un côté sombre. Il y a aussi deux miroirs, dont un qui est agrandi pour l’eyeliner, et les nuances ont toutes des noms significatifs.

La palette NikkieTutorials révèle. Image: NikkieTutoriels via YouTube

“Mr Tutorials” a été nommé d’après le fiancé de Nikkie Dylan et inspiré par la couleur de ses yeux noisette. Elle a également nommé une teinte rouge vif “Mikai” après son frère, malheureusement décédé en 2018.

Contrairement aux autres lancements de palettes, Nikkie offrira des prix aux acheteurs qui y arriveront tôt. Les premiers acheteurs recevront une prise pop, une masterclass de maquillage virtuel privé ou une palette signée – et lorsque la palette sera épuisée, elle ne reviendra pas.

Regardez la vidéo de révélation NikkieTutorials x Beauty Bay ici.

La palette de fards à paupières NikkieTutorials x Beauty Bay sera lancée le 31 août à 18h BST et sera exclusivement vendue sur Beauty Bay.

