Le dilemme d’Outlander – Résolu ce que Sam Heughan portait sous le kilt de Jamie Fraser

Lors de sa sortie en 2014, l’une des choses qui a le plus ébloui Étranger c’était son incroyable mise en scène. La série, originaire de Starz, est l’une des rares à avoir trouvé le point de départ exact de chaque époque qu’elle racontait. Dans ses cinq saisons, également disponibles sur Netflix, la bande a réussi à représenter non seulement les différentes époques, mais aussi les différentes cultures que les personnages principaux ont traversées.

En outre, Étranger Il portait également la garde-robe impeccable des protagonistes. Sam Heughan, comme Jamie Fraser et Caitriona Balfe, qui jouait Claire Fraser, ont toujours été caractérisés de manière exceptionnelle. Mais, malgré le fait que le temps avance dans l’histoire écrite par Diana Gabaldón et que les vêtements changent, les fans continuent d’avoir le même doute. Et, après des années, le mystère a été résolu.

Il s’avère que, dans les premières saisons, en donnant vie à un membre d’un clan de l’ancienne Écosse, Sam Heughan il portait les kilts écossais typiques. Ces jupes étaient une représentation idyllique de la Grande-Bretagne du XVIIIe siècle avec laquelle Étranger Il a réussi à montrer, en détail, ce que les gens portaient à cette époque. Jamie Fraser, le personnage principal, a beaucoup attiré l’attention avec ces vêtements.

C’est parce que beaucoup se sont toujours demandé si Heughan, sous ce look écossais, portait des sous-vêtements. Eh bien, maintenant, l’interprète en a parlé dans une interview avec Divertissement hebdomadaire. « Je suis un vrai Écossais et l’une des joies de travailler sur la série est de porter le kilt», Il a commencé par expliquer puis a ajouté : «ça peut être très confortable« Ce qui implique qu’il avait toujours la possibilité d’être libre de vêtements sous ces vêtements.

Il convient de noter que, selon l’histoire de l’Écosse, lorsque les jupes ont commencé à être utilisées, la tradition dictait qu’il n’était pas permis de porter des sous-vêtements. Pour les militaires, il était nécessaire de ne rien porter en dessous, sauf lors d’occasions spéciales telles que faire une activité physique, faire partie de la fanfare de cornemuse en raison du passage qui devait être marqué ou assister à des actes dans lesquels ils coïncidaient avec des femmes.

Quoi qu’il en soit, de nos jours, le kilt peut être utilisé avec des sous-vêtements. En fait, maintenant, c’est à vous de décider quoi porter ou ne pas porter sous le vêtement. En ce sens, on pourrait dire que Sam Heughan elle avait les mains libres pour décider de porter ou non des sous-vêtements. C’est évidemment On ne saura jamais dans quelles scènes il éviterait de porter ses sous-vêtements, mais probablement dans les moments où son personnage montait à cheval, faisait du sport ou était en guerre, il les portait..

