Le train à grande vitesse conserve sa première place au box-office avec le deuxième week-end

Dans l’ensemble, ce fut un week-end assez calme au box-office, même si Train à grande vitesse remportera la victoire en remportant la première place lors de son deuxième week-end en salles. Réalisé par David Leitch, le film met en vedette Brad Pitt en tête dans le cadre d’un ensemble solide qui comprend également Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Hiroyuki Sanada et Sandra Bullock. Ce n’était pas bon marché à faire avec un budget d’environ 90 millions de dollars.

Le weekend dernier, Train à grande vitesse a été créé au n ° 1 en attirant plus de 30 millions de dollars de ventes de billets nationaux. Ce nombre a chuté d’environ 55% avec son deuxième week-end, rapportant 13,4 millions de dollars supplémentaires. Malgré la chute, Train à grande vitesse reste le film n°1 en surclassant ses prédécesseurs. Le film a actuellement un total mondial qui s’élève maintenant à plus de 114 millions de dollars gagnés.

Le long métrage animé DC League of Super-Pets conserve également sa deuxième place avec Bullet Train toujours en tête. Mettant en vedette les voix de Dwayne Johnson et Kevin Hart en tant qu’animaux de compagnie de super-héros célèbres, le long métrage a attiré 7,17 millions de dollars avec son troisième week-end en salles; il avait initialement été créé à la première place. Ce film vaut maintenant 109,7 millions de dollars dans le monde.

Voler vers un endroit bien en vue sera Top Gun : Maverick, le film qui ne semble tout simplement pas pouvoir s’arrêter de gagner de l’argent au box-office. Même après trois mois, le film est revenu à la troisième place avec 7,15 millions de dollars supplémentaires à jeter sur la montagne d’argent déjà acquise par la suite de Tom Cruise. Le film, actuellement le septième film le plus rentable jamais sorti, a rapporté plus de 1,37 milliard de dollars dans le monde à ce stade.





L’automne fait ses débuts au n ° 10

Porte des Lions

Un nouveau film qui a fait ses débuts ce week-end serait le long métrage Lionsgate Tomber. Le film a à peine percé le top dix en faisant ses débuts au premier rang, gagnant 2,5 millions de dollars dans les cinémas américains. Bien qu’il n’ait pas décollé aussi bien que le studio l’avait probablement espéré, le film ne sera pas un raté total. Il avait un budget très modeste, coûtant environ 3 millions de dollars à produire. Les cinéastes auraient utilisé la technologie deepfake pour supprimer la plupart des jurons dans l’espoir qu’une note PG-13 augmenterait la participation au cinéma.

Dans l’ensemble, le week-end n’a pas été chargé dans les théâtres, en particulier par rapport à certains des nombres énormes recueillis par certains des mâts de tente qui ont déjà été publiés cette année. Vous pouvez lire des informations plus détaillées sur The Numbers et la liste complète des dix meilleurs pour le week-end peut être vue ci-dessous.