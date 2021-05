Guide: Jeux PS5, PS4 à venir pour juin et juillet 2021

Pouvez-vous croire que nous sommes déjà à mi-chemin pour 2021? La première moitié de l’année semble avoir disparu dans les airs, et avec le réchauffement du calendrier des sorties de jeux, cela ne va pas ralentir. Il y a des jeux PlayStation 5 et PS4 très excitants qui nous attendent – jetons un coup d’œil, d’accord? Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre au cours des prochains mois.

Cloud et l’équipage font déjà un retour avec Intergrade, le port PS5 amélioré du célèbre remake de Final Fantasy VII. Disponible en tant que mise à niveau gratuite pour les propriétaires du jeu PS4 ou disponible en tant que «nouveau» titre PS5, il s’agit de la renaissance bourrée d’action dont vous vous souvenez avec un niveau supplémentaire de brillance. Diverses améliorations visuelles sont apportées ici, telles que de meilleures textures, des effets de brouillard et un éclairage, et cela augmente à 60 images par seconde. Sans parler du DLC qui introduit Yuffie, inclus avec les nouveaux achats.

La prochaine grande exclusivité PS5 est presque là, ramenant enfin Ratchet & Clank. Le duo de plates-formes d’action revient et leur dernière aventure semble extrêmement prometteuse. Tirant pleinement parti des fonctionnalités de la PS5, telles que le chargement ultra-rapide et les haptiques sophistiquées du DualSense, il s’annonce comme une véritable pièce maîtresse de la prochaine génération. Le gameplay à sauts de dimension semble ridiculement bon, et le nouveau personnage mystérieux Rivet semble être un excellent ajout. Nous ne pouvons vraiment pas attendre celui-ci.

Codemasters crée avec succès de grands jeux de Formule 1 depuis des années maintenant, et la dernière entrée est imminente. F1 2021 sera le premier de la franchise à arriver sur PS5 et PS4, et c’est un gagnant infaillible pour les fans de sport automobile. Il comprendra bien sûr toutes les pistes, équipes et pilotes de la saison en cours, et vous savez simplement que le gameplay au volant sera de premier ordre. Pour les pétroliers parmi vous, c’est une valeur sûre.

Autres jeux PS5 et PS4 à venir pour juin et juillet 2021

Accessoires PS5 à venir pour juin et juillet 2021

