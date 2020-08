Le télescope Hubble capture un gros plan de la comète `` célébrité'' NEOWISE alors qu'elle passe devant le soleil

Tendance FP26 août 2020 14:17:10 IST

La comète Neowise, ou C / 20202 F3, s’est avérée être l’une des comète la plus brillante jamais vu de la surface de la Terre alors qu’il était entièrement visible dans l’hémisphère nord à la mi-juillet.

La comète rare mesure environ cinq kilomètres de diamètre et son noyau est recouvert d’un matériau de suie datant de l’origine de notre système solaire il y a 4,6 milliards d’années. Maintenant, le télescope Hubble de la NASA a capturé des plans rapprochés du coma de la comète, et les résultats sont éclairants. Le coma est un nuage formé de gaz et de poussière qui entoure le noyau glacé de la comète.

Selon le agence spatiale, les photos de la comète ont été prises le 8 août et c’est la première fois que «Hubble a photographié une comète de cette luminosité à une telle résolution après cette clôture d’un passage par le Soleil».

Cela s’est produit après que Neowise s’est approché de 43 millions de kilomètres de l’étoile le 3 juillet. Là où d’autres comètes sont susceptibles de se séparer en raison des «contraintes thermiques et gravitationnelles accrues lors de rencontres aussi rapprochées», l’image de Hubble montre que Neowise et son noyau ont réussi à rester intacts.

Alors que le noyau est trop petit pour être vu par Hubble, le chercheur principal Qicheng Zhang de Caltech, en Californie, a déclaré que ce télescope avait «une bien meilleure résolution» que tout autre télescope pour capturer Neowise. Zhang a ajouté que la résolution permettait de voir les détails très proches du noyau. Selon le chercheur, cela leur a permis de voir les changements dans la poussière juste après avoir été débarrassée de ce noyau en raison de la chaleur solaire.

Ces images pourraient aider les scientifiques à en savoir plus sur la poussière dans le système solaire primitif, a rapporté Space.com. Les chercheurs essaient de voir comment la couleur de la comète change lorsqu’elle s’éloigne du soleil et se dirige vers le système solaire externe. Cela montrera comment la composition et la structure de la poussière dans le coma changent avec la chaleur du Soleil.

