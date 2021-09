Yahya Abdul-Mateen II ressemble beaucoup à Morpheus dans la bande-annonce de Matrix 4

Grâce à la nouvelle bande-annonce de Matrix 4, nous avons enfin, après tout ce temps, notre premier aperçu de la suite que personne n’a demandée mais que tout le monde veut secrètement, Les résurrections matricielles. Avec lui, nous avons notre premier vrai regard sur Bonbon le rôle de la star Yahya Abdul-Mateen II dans la procédure, et le garçon ressemble-t-il beaucoup à un ancien combattant de la liberté et au mentor de Neo, Morpheus.

Bien que la bande-annonce présente de nombreuses séquences du film, elle parvient à garder intact une grande partie du mystère, y compris exactement qui ou quoi Yahya Abdul-Mateen II est en train de jouer. Mais vous ne pouvez pas regarder la bande-annonce et ne pas repartir avec une ambiance sérieuse de Morpheus-esque de l’acteur, dont la livraison de la ligne, le dialogue et la garde-robe rappellent tous le rôle si bien joué dans la trilogie originale de Laurence Fishburne. Tout est dans les lunettes de soleil, dames et messieurs.

The Matrix Resurrections en salles et sur HBO Max le 22 décembre #TheMatrixMoviepic.twitter.com/USY3CKSgXq – Les résurrections matricielles (@TheMatrixMovie) 9 septembre 2021

Comment exactement Morpheus est revenu, et pourquoi il est maintenant joué par un acteur beaucoup plus jeune font tous partie du mystère, et il y a plusieurs plans dans la bande-annonce qui approfondissent encore ce mystère. À un moment donné, Abdul-Mateen se regarde dans le miroir et semble presque confus par son propre reflet, tandis qu’à un autre moment, il enseigne le Neo kung-fu un peu comme dans le tout premier La matrice, ainsi que de lui offrir le choix d’une pilule rouge qui relancera sans aucun doute ce voyage d’action de science-fiction.

Les rumeurs selon lesquelles Yahya Abdul-Mateen II est en train de ressusciter Morpheus dans The Matrix Resurrections circulent depuis un certain temps. L’acteur est resté étrangement secret à propos de tout cela, et on lui a récemment demandé s’il « jouait un nouveau personnage, ou une version de quelqu’un que nous connaissons déjà dans The Matrix? » à quoi il a sournoisement répondu: « Dans « The Matrix? » Ouais, je pense que tu romps un peu. Tout d’un coup, je ne t’entends plus aussi bien. «

D’autres rumeurs ont affirmé que l’ancien dirigeant, aujourd’hui décédé, reviendrait sous la forme du Aquaman star comme une « version plus jeune de Morpheus » et plus précisément « une version numérique de ce personnage ». Incidemment, il y a un aperçu – et vous le manquerez – dans les récents teasers montrant Abdul-Mateen dans une sorte de machine au cours de laquelle il semble beaucoup qu’il soit créé à partir d’un matériau semblable à un pixel.

Grâce à la nouvelle bande-annonce, nous avons maintenant une bien meilleure idée de ce à quoi nous attendre Les résurrections matricielles. Il semble que Keanu Reeves Neo ait de nouveau été inséré dans le monde simulé de The Matrix, et n’a aucune idée de qui il est vraiment, avec seulement des visions éphémères offrant un indice sur la vie qu’il menait auparavant. Alors que certains éléments du film sont très différents de ses prédécesseurs, et probablement très différents de ce à quoi les fans s’attendaient, les images offrent un aperçu d’arts martiaux familiers, d’arrêt de balle, d’action au ralenti, qui raviront Matrice fans partout.

Produit, co-écrit et réalisé par Lana Wachowski, Les résurrections matricielles devrait sortir en salles par Warner Bros. Pictures le 22 décembre 2021; il sera également diffusé numériquement sur le niveau sans publicité de HBO Max aux États-Unis pendant un mois à compter de la même date. Vous pouvez vous aventurer à nouveau dans le terrier du lapin avec la nouvelle bande-annonce gracieuseté de Warner Bros. Pictures.

