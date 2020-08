L’application de fitness Strava peut bientôt fixer des objectifs pour plus de sports

L’application de fitness Strava enregistre plus de 30 sports. Les disciplines les plus populaires ici sont certainement la course à pied, le cyclisme et la natation, pour lesquelles les utilisateurs peuvent également se fixer des objectifs de fitness individuels. Désormais, d’autres sports devraient avoir la même fonction.

Strava souhaite mettre à jour la fonction d’objectifs pour tous les sports, rapporte Gadgets & Wearables. Il existe également une autre option pour le pointage: en plus des objectifs hebdomadaires et annuels existants, vous pouvez également définir des objectifs mensuels.

Fixez-vous des objectifs pour le crossfit au yoga – également tous les mois

Les athlètes pourront bientôt se fixer des objectifs pour des sports tels que l’escalade, le ski, le crossfit et le yoga. Les objectifs sont décomposés en fréquence et en valeurs spécifiques telles que le temps, la distance et la force. Le cycle mensuel complète les objectifs hebdomadaires et annuels précédents et vous donne plus de flexibilité dans la réalisation de vos projets sportifs. La fonction objectifs se trouve dans l’onglet formation de l’application après la mise à jour. Il est privé et ne sera pas partagé avec d’autres utilisateurs.

Nouvelle fonction Strava uniquement avec abonnement

Malheureusement, il y a un inconvénient: vous ne pouvez utiliser la fonction d’objectifs que dans le cadre d’un abonnement premium payant. Il coûte actuellement 7,99 euros par mois ou 59,99 euros par an. La date à laquelle la mise à jour sera déployée n’est pas encore connue.