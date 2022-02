Un nouveau Wolverine arriverait dans Doctor Strange 2 : quel acteur pourrait l’incarner

merveille

Le mutant populaire viendrait dans l’univers cinématographique Marvel dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Que savons-nous?

Doctor Strange dans le multivers de la folie promet d’être l’un des projets les plus ambitieux du Univers cinématographique Marvel. Comme des films comme fin de partie des vengeursqui a eu la confrontation finale de tous les héros contre Thanos, ou Spider-Man : Pas de retour à la maison avec le SpiderVerse. Il est maintenant temps pour le Sorcier Suprême, joué par Benedict Cumberbatch, de briller.

Apparemment et d’après ce qu’on a pu voir dans les bandes-annonces du film, le groupe connu sous le nom de Les Illuminati participera au film. Des personnages comme Iron Man supérieur, professeur X et M. Fantastic ils s’assiéraient dans les fauteuils réservés à ces sages qui jugeraient Strange pour avoir ouvert les portes du multivers. C’est du moins la rumeur qui sonne fort sur Internet.

Il y aura un nouveau Wolverine dans le MCU

De cette façon et avec Patrick Stuart reprendre son rôle de Charles-Xavier, bien que l’acteur le nie dans le meilleur style d’Andrew Garfield, tout indique que les mutants feront leurs débuts officiels dans le MCU et d’autres informations surprenantes sont parvenues sur le web. De quoi s’agit-il? carcajous serait du jeu dans Doctor Strange dans le multivers de la folie. Mais cette fois, il ne serait pas joué par Hugh Jackman.

Quel acteur pourrait donner vie à Logan dans cette nouvelle étape de l’anti-héros au cinéma ? Il nous vient à l’esprit qu’une option est Keanu Reevesl’acteur populaire Matrice qui a déjà avoué flirter avec merveille et discute avec les cerveaux derrière le succès du MCU : Kévin Feig. L’acteur est établi comme un héros d’action depuis des années et a ce qu’il faut pour donner vie au mutant sur grand écran.

Une autre alternative ? Un interprète aux traits coriaces et à la carrière montante : Scott Eastwood. Le fils de l’historique Clint a le physique nécessaire pour prêter son corps à Logan et est un habitué des grandes productions hollywoodiennes. Ce serait un bon choix pour le mutant à griffes d’adamantium. Alors que nous spéculons sur qui pourrait être le prochain carcajous, Doctor Strange dans le multivers de la folie devient le projet le plus ambitieux de merveille et nous attendons de nouveaux détails du film.

