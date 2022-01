Bam Margera apparaîtra dans Jackass Forever malgré le procès contre les cinéastes

On dirait que Bam Margera fait partie de Jackass pour toujours après tout. Au cours de la production de la suite à venir, qui devrait enfin sortir sur grand écran le mois prochain, il a été rapporté que Margera avait été licenciée après avoir prétendument été testée positive pour Adderall. À l’époque, Margera avait également publié des vidéos évoquant ses luttes et décriant les Âne équipe pour son retrait.

Margera a depuis déposé une plainte contre Johnny Knoxville ainsi que de nombreux autres accusés impliqués dans le film. Il dit avoir subi une « torture psychologique » à cause de « l’accord de bien-être » qu’il avait signé, insistant sur le fait qu’il avait été abusé alors qu’il était dans un état émotionnel fragile. Les cinéastes espéraient que la poursuite soit rejetée, mais un juge a récemment décidé que cela irait de l’avant.

Malgré la querelle, Margera n’a pas été complètement nettoyée de la sortie en salles de Jackass pour toujours. Par variété, il figure au 45e rang des 49 interprètes du générique de fin. La liste inférieure est probable car il n’apparaît que dans une seule cascade, bien qu’il ne soit pas clair ce que la scène implique ou combien de séquences présentent exactement Margera.

« Nous le voulions tout au long du film, mais malheureusement, ce n’est pas ainsi que cela s’est passé », a déclaré Knoxville à propos de l’implication limitée de Bam. « C’est vraiment déchirant. J’aime Bam. Nous aimons tous Bam. C’est notre frère, tu sais ? Vous espérez juste qu’il se charge d’obtenir l’aide dont il a besoin, car nous nous soucions tous beaucoup de lui.

S’il a été surpris par le procès, Knoxville a ajouté : « Oui et non. Parce qu’il est de telle manière que tout est possible. Donc, quelque chose vous brisera le cœur, mais cela ne vous choquera peut-être pas. »

Pour Jackass, la controverse vient avec le territoire





Compte tenu de la nature de la série télévisée originale et des films qu’elle a engendrés, la controverse a toujours fait partie de Âne. Il n’est pas vraiment surprenant que le procès ne soit pas le seul problème qui a tourmenté Jackass pour toujours. PETA s’est également prononcée contre le film, condamnant les acteurs et l’équipe pour avoir permis à des animaux vivants de faire partie des cascades.

« L’attention de PETA a été attirée sur la production du prochain film de Paramount Pictures, tourné dans le comté de Los Angeles, dont la bande-annonce montre Johnny Knoxville accusé par un taureau, Sean McInerney mordu au nez par un serpent et une tarentule piégée dans un tube en plastique entre les têtes d’Ehren McGhehey et de Compston Wilson », a déclaré l’organisation dans un communiqué.





Ils ont ajouté: « PETA note que ces activités semblent violer les interdictions de la Californie sur la corrida et les expositions similaires, obligeant tout animal à se battre avec un humain, et la cruauté envers les animaux et que d’autres actes de cruauté peuvent bien avoir été commis sur le plateau sans en faire un la bande-annonce ou le montage final du film. »

De plus, la pandémie a entraîné des retards dans la sortie du film. La bonne nouvelle pour les fans qui souhaitent voir la suite est que sa date de sortie actuelle semble être gravée dans le marbre. Tu peux regarder Jackass pour toujours lorsqu’il fera ses débuts dans les salles de cinéma le 4 février 2022.





