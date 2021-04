Le mystère du crocodile à cornes éteint résolu après 150 ans

Après près de 150 ans de controverse, les scientifiques ont enfin résolu le mystère de classification entourant la corne éteinte crocodile et déterminé exactement où ce croc cryptique appartient sur l’arbre de vie.

Les crocodiles à cornes éteints (Voay robustus) étaient endémiques à Madagascar il y a 9000 ans et vivaient aussi récemment que 1300 à 1400 ans, selon des preuves fossiles. Découvertes pour la première fois en 1872, les bêtes portent le nom des cornes distinctives de leurs crânes. Depuis leur découverte, ils ont été classés dans plusieurs familles différentes, confondus pour d’autres espèces et ont reçu plusieurs noms différents, sans évolutionniste origine de leur propre.

Dans la nouvelle étude, des chercheurs de l’American Museum of Natural History (AMNH) de New York ont ​​utilisé ADN analyse pour faire la lumière sur ces reptiles ambigus et déterminer s’ils appartiennent à leur propre groupe unique.

« L’ADN raconte une histoire différente », a déclaré l’auteur principal Evon Hekkala, associé de l’AMNH à l’Université Fordham de New York, à 45Secondes.fr. « Cela nous dit encore et encore que les apparences peuvent être trompeuses. »

Histoire compliquée

Madagascar abrite actuellement des crocodiles du Nil (Crocodylus niloticus), qui sont envahissantes pour la nation insulaire. La première preuve de crocodiles du Nil à Madagascar date de 300 ans, mais les récits malgaches suggèrent qu’ils ont peut-être migré là-bas beaucoup plus tôt et ont vécu aux côtés de crocodiles à cornes, a déclaré Hekkala.

Les crocodiles à cornes n’étaient pas particulièrement gros crocs , mais leurs crânes lourds suggèrent qu’ils étaient probablement un « robuste, un » qui a conduit au nom de leur espèce robustus, A déclaré Hekkala. « Nous n’avons pas de squelettes complets, mais ils n’ont pas été spectaculairement longs », a déclaré Hekkala. « Sur la base de la taille de leurs crânes, ils étaient probablement de taille globale similaire à celle des crocodiles du Nil. »

Un certain nombre d’autres animaux plus gros – y compris des tortues géantes, des éléphants, des hippopotames nains et plusieurs lémuriens – ont également disparu sur l’île à peu près au même moment que les crocodiles à cornes, mais on ne sait pas ce qui a causé leur disparition, selon une déclaration AMNH .

Cela pourrait être dû à l’arrivée des crocodiles envahissants du Nil ou plus probablement à l’arrivée des premiers humains à Madagascar il y a 2500 ans, selon les chercheurs. Cependant, le changement climatique naturel peut également avoir joué un rôle.

« Certaines études récentes ont indiqué que certaines parties de l’île sont devenues plus sèches », a déclaré Hekkala. « Il se pourrait que cela ait profité au crocodile du Nil nouvellement arrivé et rendu l’île plus inhospitalière pour le crocodile à cornes endémique. »

Cauchemar de classification

Les archives fossiles limitées et l’histoire écologique incomplète de Madagascar expliquent en partie pourquoi il a fallu près de 150 ans pour placer avec succès les crocodiles à cornes dans leur propre groupe évolutif. De plus, les espèces de crocodiles sont très similaires physiquement, en particulier dans leurs crânes, que les scientifiques ont historiquement utilisés pour les classer. Mais les variations du crâne entre les individus d’une même espèce peuvent être élevées, ce qui peut souvent les faire apparaître comme appartenant à une autre espèce.

« La forme de la tête de crocodile varie considérablement avec l’âge, le sexe et même le régime alimentaire », a déclaré Hekkala. « Donc, un grand et vieux crâne de crocodile peut sembler vraiment distinct. »

Lorsque les crocodiles à cornes ont été découverts à l’origine, les scientifiques les ont classés comme de vrais crocodiles – une sous-famille contenant des crocodiles du Nil et d’autres crocodiles modernes comme le crocodile américain (Crocodylus acutus) et crocodile d’eau salée (Crocodylus porosus) – et on lui a donné le nom Crocodylus robustus.

Cette confusion a été amplifiée en 1910 lorsqu’une illustration populaire de ce à quoi un crocodile à cornes pouvait ressembler a été publiée dans un article scientifique, a déclaré Hekkala. Malheureusement, l’image représentait en fait un crocodile du Nil moderne, mais elle a contribué à solidifier la théorie selon laquelle les crocodiles à cornes étaient de vrais crocodiles. Certains ont même fait valoir que les crocodiles à cornes étaient peut-être simplement un ancêtre des crocodiles du Nil.

Cela est resté le consensus général jusqu’en 2007 lorsque les chercheurs ont analysé les crânes de crocodiles à cornes fossiles pour révéler des différences physiologiques significatives par rapport à ceux des crocodiles du Nil. Après cette révélation, les crocodiles à cornes ont été placés dans une nouvelle sous-famille appelée crocodiles nains – des crocodiles plus petits avec des crânes courts et robustes qui ont divergé des vrais crocodiles il y a des millions d’années. Les crocodiles à cornes ont également reçu un nouveau nom de genre, Voay, qui signifie «crocodile» en langue malgache.

Dans la nouvelle étude, les chercheurs de l’AMNH ont plutôt analysé les preuves ADN pour déterminer à quel groupe appartenaient réellement les crocodiles à cornes.

Un nouveau groupe

L’analyse de l’ADN a révélé que les crocodiles à cornes n’étaient pas des crocodiles nains comme le suggérait l’étude de 2007, ni de vrais crocodiles comme le supposaient les premiers naturalistes. Au lieu de cela, ils appartiennent à leur propre genre unique.

« Ce qui nous a surpris à ce moment-là, c’est qu’il n’était pas regroupé au sein des vrais crocodiles, mais à côté d’eux », a déclaré Hekkala. « Cela en fait un peu comme une lignée perdue depuis longtemps qui était isolée sur une île. »

Le fait que ce nouveau groupe, qui est étroitement lié aux vrais crocodiles, était endémique en Afrique suggère également que c’est peut-être là que les crocodiles ont évolué pour la première fois, ce qui est la théorie principale dans le domaine. « Nos données soutiennent l’hypothèse que les crocodiles modernes que nous voyons aujourd’hui sont originaires d’Afrique », a déclaré Hekkala.

Il est important d’aller au fond du mystère évolutif entourant les crocodiles à cornes, car cela aide les scientifiques à se faire une meilleure idée de la façon dont les animaux modernes ont évolué et de la façon dont ils peuvent s’adapter au changement, a déclaré Hekkala.

«Les espèces éteintes peuvent servir de ponts sur les lacunes dans les connaissances», a déclaré Hekkala. «Ils nous aident à voyager dans le temps et à reconnecter les histoires évolutionnaires pour raconter l’histoire de la vie et de l’extinction sur Terre . «