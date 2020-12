Le satellite NASA-ESA Sentinel-6 Michael Freilich renvoie les premières mesures du niveau de la mer

The Associated Press11 déc.2020 10:45:18 IST

Un satellite euro-américain récemment lancé, conçu pour continuer à suivre depuis des décennies le niveau mondial de la mer, a renvoyé ses premières mesures, a déclaré jeudi la NASA. Le satellite Sentinel-6 Michael Freilich a été lancé le 21 novembre depuis la base aérienne de Vandenberg, en Californie, et les contrôleurs ont passé plusieurs semaines à activer les instruments et à s’assurer que les opérations étaient normales. Les premières mesures ont fourni des informations sur la hauteur de la surface de la mer, la hauteur des vagues et la vitesse du vent au large de la pointe sud de l’Afrique. Josh Willis, le scientifique du projet au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, a déclaré dans un communiqué que «les données sont fantastiques».

Nommé en l’honneur d’un ancien responsable de la NASA qui a joué un rôle clé dans le développement de l’océanographie spatiale, l’instrument principal du satellite est un altimètre radar extrêmement précis qui fait rebondir l’énergie sur la surface de la mer.

Les mesures spatiales du niveau de la mer n’ont pas été interrompues depuis le lancement en 1992 du satellite américano-français TOPEX-Poséidon.

Le taux d’élévation du niveau de la mer a doublé depuis pour atteindre 0,16 pouce (4 millimètres) par an, presque entièrement en raison de la combinaison de l’eau de fonte des glaciers terrestres et des calottes glaciaires et du fait que l’eau de mer se dilate à mesure qu’elle se réchauffe, a déclaré la NASA.

TOPEX-Poséidon a familiarisé le public avec le concept de la topographie de la surface de l’océan avec des données transformées en graphiques aux couleurs vives du globe montrant le réchauffement et le refroidissement des filigranes météorologiques influençant les conditions d’El Nino et de La Nina.

TOPEX-Poséidon a été suivi d’une série de satellites dont l’actuel Jason-3.

Ce mois-ci, Sentinel-6 sera déplacé plus haut d’une orbite initiale à son orbite opérationnelle, où il suivra Jason-3 de 30 secondes afin que les scientifiques puissent vérifier les données pour assurer la continuité. Lorsque cela sera assuré, Sentinel-6 deviendra le satellite principal.

Outre la NASA, la mission implique l’Agence spatiale européenne, l’Organisation européenne pour l’exploitation des satellites météorologiques, la Commission européenne, le Centre national français d’études spatiales et la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis.

.

