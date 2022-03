Netflix confirme que Top Boy aura une troisième et dernière saison

Netflix a annoncé que Top Garçon est de revenir pour une troisième et dernière saison, le tournage devant commencer cet été. Régalez vos yeux d’une courte bande-annonce pour vous exciter.

Confirmant exactement cela, le compte officiel de l’émission a tweeté : « Chaque TOP BOY a son heure… et cette heure arrive.

« TOP GARÇON reviendra pour la troisième et dernière saison, le tournage commence cet été.

Il y a en fait plus de séries de Top Garçon que trois, mais c’est la troisième série à venir sur Netflix, et ce sera la dernière.

La série a commencé sur Channel 4 en 2011, et une deuxième saison a suivi.

La plus grande plateforme de streaming au monde a lancé l’émission fin 2017, commandant 10 nouveaux épisodes.

Puis, une deuxième saison est arrivée plus tôt cette année, avant cette annonce d’une troisième.

Le synopsis officiel de Netflix se lit comme suit : « La série acclamée par la critique, TOP GARÇONest de revenir sur Netflix pour une saison de plus – qui sera la finale qui décidera qui pourra régner en tant que Top Boy of Summerhouse.

« Après la sortie de TOP GARÇON Saison 2 sur Netflix le 18 mars 2022, l’émission est rapidement passée au numéro 1 au Royaume-Uni alors que le public s’est allumé pour regarder Jamie sortir de prison et perturber le règne inégalé de Dushane sur Summerhouse, et Sully sortir de sa vie recluse pour sortir pour la famille .

« Maintenant, les enjeux sont au plus haut et il est temps pour le compte final. »

La nouvelle série verra Ashley Walters et Kane Robinson reprendre leurs rôles de Dushane et Sully, et elle a été produite par la mégastar de la musique Drake.