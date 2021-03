Le Samsung Galaxy S21 a dépassé les ventes de ses prédécesseurs: il dépasse les 600000 unités

Un modèle haut de gamme de Samsung ne s’est pas vendu aussi bien depuis le Galaxy S8.

La nouvelle série de terminaux phares du fabricant coréenLe Samsung Galaxy S21, qui a été introduit plus tôt cette année, s’est vendu plus Les Galaxy S9, S10 et S20 dans son premier mois en vente dans son pays d’origine.

Le Samsung Galaxy S21 marque une étape importante des ventes dans l’histoire récente du fabricant coréen

Comme nous le disent les gars de GSMArena, faisant écho à un rapport publié en Corée du Sud, Samsung a vendu plus de 600 000 unités de la série Samsung Galaxy S21.

Samsung Galaxy S21 Ultra, analyse: le « Ultra » que nous attendions

Lors de son premier mois de commercialisation, la nouvelle gamme de terminaux haut de gamme du constructeur coréen s’est vendue presque deux fois plus d’appareils que le Samsung Galaxy S20 il y a à peine un an.

Mais pas seulement cela, mais aussi ce sont les chiffres de vente les plus élevés d’un produit phare depuis quatre ans, en particulier depuis Samsung Galaxy S8 qui a vendu 620000 unités au cours de son premier mois sur le marché.

Selon ce rapport, la principale raison de cette augmentation des ventes des terminaux haut de gamme de Samsung est que le fabricant coréen a réussi à offrir à ses utilisateurs une gamme de smartphones avec connectivité 5G et avec plus de prix de contenu si nous les comparons avec la génération précédente.

Ainsi, le modèle le plus simple de la gamme, le Samsung Galaxy S21 a été mis en vente pour 870 €, environ 730 euros pour changer tandis que le Samsung Galaxy S20 coûte 20% de plus, plus précisément, il a été vendu pour environ 1100 dollars, environ 930 euros à changer.

16 mobiles Samsung commencent à être mis à jour avec l’actualité du Galaxy S21

Dans le même temps, la société coréenne a également de la chance car elle connaît un grand succès commercial dans le milieu de gamme avec le Samsung Galaxy A31, un terminal qu’il a introduit il y a environ un an et qui est devenu le modèle le plus vendu dans son pays d’origine.

