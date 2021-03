Un zombie de la terrifiante publicité des années 2000 a été retrouvé

Eh bien, maintenant, quelqu’un a retrouvé le type qui a joué le zombie et il est beaucoup moins effrayant derrière le maquillage.

S’adressant aux YouTubers Rhys et Jamie, Johnson a déclaré qu’il s’était en fait retrouvé dans la publicité parce qu’un de ses amis était le directeur de la photographie.

Le copain avait d’abord tenté d’utiliser des marionnettes pour créer la peur, mais après avoir décidé que cela ne fonctionnait pas tout à fait, il a contacté Johnson et son frère et lui a demandé de s’impliquer.

Il a dit: « Nous étions à Los Angeles et tournions dans un studio parce qu’ils ont tourné tous les autres trucs avant notre arrivée. Nous avons juste tourné nos trucs devant un écran vert.

S’exprimant sur la réaction que l’annonce a reçue, Johnson a déclaré: «Nous avons entendu beaucoup de gens se plaindre parce que les gens avaient des crises cardiaques et des problèmes avec les enfants – donc je pense que cela a été interdit dans certains endroits.

«C’est tellement drôle parce que c’était juste un petit concert rapide que nous avons fait un jour, notre ami nous a appelés et nous sommes allés et l’avons fait très vite et cela n’est jamais mort.