Halloween Kills revient à la maison sur Blu-ray et DVD en janvier

Le mal meurt ce soir, comme on le voit dans la suite d’horreur Halloween tue. Présenté en première dans les salles de cinéma et sur Peacock en octobre, le film se prépare maintenant pour sa sortie sur 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD en janvier, qui comprend une coupe prolongée et une fin alternative. Ceux qui veulent posséder le film encore plus tôt peuvent acheter la version numérique le 14 décembre.

Jamie Lee Curtis (Reines des cris, Couteaux sortis), Judy Greer (Le Village, Aube de la Planète des Singes), Andi Matichak (Blue Bloods, Orange est le nouveau noir), et toute la ville de Haddonfield s’unissent pour vaincre le tristement célèbre tueur Michael Myers dans le jamais-vu Extended Cut de Halloween tue. La version vidéo maison présente la sortie en salles originale, la coupe étendue avec une fin alternative et un contenu bonus exclusif qui comprend des scènes étendues et supprimées, un aperçu des coulisses de la création du film, une bobine de gag spéciale, etc.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Un résumé pour Halloween tue se lit comme suit : « La nuit d’Halloween où Michael Myers est revenu n’est pas encore terminée. Michael parvient à se libérer du piège de Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) pour reprendre son bain de sang rituel. Alors que Laurie se bat pour sa vie des blessures de sa dernière rencontre avec Michael , elle inspire sa fille Karen (Judy Greer), sa petite-fille Allyson (Andi Matichak) et tout Haddonfield à se soulever contre leur monstre imparable. La foule de justiciers se lance alors à la poursuite de Michael, une fois pour toutes. »

Maître de l’horreur John Carpenter (Halloween 1978, Halloween 2018) s’associe à nouveau avec le réalisateur David Gordon Green (Halloween, Ananas Express) et les producteurs Jason Blum (Blumhouse), Malek Akkad (Trancas International Films) et Bill Block (Miramax) pour cette suite du Halloween la franchise. Halloween tue comprend également un casting stellaire, dont Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak, Will Patton (La purge éternelle, le facteur), Thomas Mann (Kong : Skull Island, Amityville : L’Éveil) et Anthony Michael Hall (« La zone morte », Le Chevalier Noir). « Aussi immortel que Michael Myers lui-même » (L’Enveloppe), Halloween tue offre un régal délicat pour les publics anciens et nouveaux.

Vous pouvez consulter la liste des fonctionnalités bonus ci-dessous.

BOBINE GAG

SCÈNES SUPPRIMÉES/ÉTENDUES

BLESSURES OUVERTES DE HADONFIELD – Ceux qui meurent aux mains de Michael Myers ne sont pas ses seules victimes. Nous examinons certains des personnages de retour, et pourquoi leurs rencontres traumatisantes passées avec The Shape en ont fait des candidats naturels pour essayer de défendre Haddonfield contre lui.

THE KILL TEAM – Il faut une grande équipe pour créer un film à l’échelle de HALLOWEEN KILLS, surtout lorsqu’une partie de la tâche consiste à élever la barre pour les meurtres horribles de Michael. Nous entendons les personnes derrière le chaos discuter de la façon dont elles continuent de pousser la franchise vers de nouveaux sommets.

VALEURS DE LA FAMILLE STRODE – Les cinéastes et les acteurs discutent des trois générations de femmes Strode qui ont été terrorisées par The Shape et des rôles que Laurie, Karen et Allyson jouent pour essayer de vaincre son mal.

TRANSFORMATIONS DE 1978 – Tourner de nouvelles séquences qui correspondent à la sensation des séquences emblématiques de 1978 n’est pas une tâche facile et demande même un peu de chance. Nous révélons certains des secrets de la façon dont les cinéastes ont réalisé ces séquences époustouflantes.

LE POUVOIR DE LA PEUR – L’impact du mal pur de Michael Myers s’étend bien au-delà de ses victimes. Nous examinons comment la peur de The Shape a changé la psychologie des habitants de Haddonfield.

COMPTE DE TUÉS

COMMENTAIRE DE FONCTIONNEMENT – Le réalisateur/co-scénariste David Gordon Green et les stars Jamie Lee Curtis et Judy Greer





Halloween tue est disponible sur 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD le 11 janvier 2022. Vous pouvez le posséder sur Digital le 14 décembre 2021.











La fin d’Halloween commencera par un saut dans le temps de 4 ans La suite de Halloween Kills, Halloween Ends, amènera The Shape et Laurie Strode dans une chronologie contemporaine en avançant de quatre ans.

Lire la suite





A propos de l’auteur