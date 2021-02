Le rover Perseverance de la NASA est à une semaine d’un atterrissage audacieux sur Mars. Regardez comment cela fonctionne.

Le prochain rover phare de la NASA est à une semaine d’atterrissage sur la planète rouge.

Le 18 février, le rover Mars Perseverance tentera un atterrissage audacieux de skycrane similaire à celui de son prédécesseur Curiosity août 2012, et une épopée La vidéo de la NASA montre exactement comment cela sera fait .

La NASA a qualifié l’atterrissage du rover Curiosity de déchirant « sept minutes de terreur « comme cela n’avait jamais été fait auparavant. Le rover a dû clouer toute sa séquence d’atterrissage par lui-même, de l’entrée atmosphérique et du lancement du parachute à une manœuvre de vol stationnaire sans précédent propulsée par une fusée alors que Curiosity était abaissé sur la surface martienne, car la séquence s’est déroulée plus rapidement. qu’un signal pourrait atteindre la Terre depuis Mars.

La persévérance aura à peu près la même approche, mais la terreur est toujours là toutes les missions d’atterrissage sur Mars ne l’ont jamais fait en toute sécurité à la surface.

Ce graphique de la NASA montre les étapes de l’atterrissage audacieux du rover Mars Perseverance prévu pour le 18 février 2021. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

La nouvelle vidéo d’atterrissage 4K Perseverance s’ouvre avec un tir de Mars, bientôt suivi par Persévérance qui se dirige vers la surface après s’être séparée d’une coque arrière protectrice.

Niché dans un boîtier spécial, le rover se frayera un chemin à travers la partie supérieure de l’atmosphère, traversant le ciel. Proche de l’atterrissage, on espère que les microphones à bord captera le sifflement du vent – ce qui explique probablement pourquoi la NASA met également ce bruit dans la vidéo.

L’étui de protection fera apparaître un parachute. Plus près de l’atterrissage, le fond tombera, le haut restant serré sur le rover pour un braquage final vers la surface. Une vue dramatique de la vidéo montre les roues de la persévérance exposées à la mince atmosphère martienne; quelques instants plus tard, la coque arrière du boîtier tire des jets pour ralentir encore plus l’atterrissage.

En manœuvrant sous les jets, le rover effectuera les derniers ajustements sur son site d’atterrissage avant d’entamer une descente contrôlée vers la surface avec une «grue céleste» spéciale. Tout comme les roues s’installent sur le régolithe martien (sol), la grue se détachera de Perseverance et la coque s’écrasera en toute sécurité loin du rover, ce qui lui permettra de rouler dès qu’une vérification de routine des systèmes montre que tout va bien.

Un dernier panoramique dramatique de la vidéo montre Persévérance toute seule à la surface, même si le rover sera, espérons-le, en contact avec des centaines de scientifiques et d’ingénieurs sur Terre pour planifier ses premiers mouvements.

Lancé en juillet 2020, le rover Perseverance devrait atterrir sur Mars à 15 h 55 HNE (20 h 55 GMT). Visitez 45secondes.fr pour une couverture complète du jour de l’atterrissage, à partir de 12h30 HNE (17h30 GMT).

Suivez Elizabeth Howell sur Twitter @howellspace. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.