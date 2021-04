Le retour de Sub-Zero dans Mortal Kombat 2 taquiné, et il est directement lié au jeu vidéo

Le tant attendu Combat mortel Le film est enfin sorti et les fans du jeu et des films d’action en général montrent leur amour sur les réseaux sociaux. Joe Taslim a été distingué pour des éloges particuliers dans le rôle du méchant Sub-Zero. Le réalisateur Simon McQuoid a récemment parlé à Variety de suites possibles, où le cinéaste a expliqué que la tradition de Combat mortel permet aux personnages morts de revenir au scénario central de diverses manières, de la réincarnation aux chronologies alternatives.

« Si vous regardez simplement le jeu, c’est exactement ce que le jeu a fait d’une manière vraiment intéressante. Je pense que nous pouvons peut-être apprendre de [the games] et essayez de faire quelque chose d’intéressant – encore une fois, il y a un gros astérisque sur tout cela. Je pense que la façon dont ils gèrent les chronologies et les itérations alternatives du même personnage est vraiment intéressante. Cela ne signifie pas toujours que le personnage revient, « Oh, je me suis réincarné. Je suis le même. »

Dans les jeux, les personnages morts passent dans un plan d’existence similaire à l’au-delà, appelé le royaume des Pays-Bas, d’où ils peuvent encore interagir avec le monde vivant. Dans certaines conditions, ils peuvent également retourner dans le monde réel, comme l’a fait Sub-Zero après être devenu le spectre des morts-vivants Noob Saibot. Bien que le Sub-Zero de Taslim soit mort à la fin de la Combat mortel film, McQuoid a laissé entendre qu’il pourrait faire un retour dans les futurs films, ayant été fondamentalement changé par l’événement de sa mort.

« Il y a une évolution et une croissance vraiment intéressantes de ces personnages. L’expérience de la mort informe qui ils deviennent. Donc je suppose que je ne veux pas que la mort soit quelque chose qui soit sans importance. C’est quelque chose auquel j’ai certainement pensé en discutant de cette histoire et ce que cela signifie. Donc, je pense qu’il y a des opportunités là-bas, et certainement Sub-Zero a des opportunités. «

Dans une interview précédente, Taslim avait confirmé qu’il avait signé pour quatre autres suites à Combat mortel, il est donc très probable que nous verrons son personnage faire un retour dans les prochains épisodes de la franchise. La question est de savoir si Taslim reviendra en tant que Sub-Zero, ou verrons-nous sa transformation en Noob Saibot? En plus de taquiner le retour du personnage de Taslim, les fans sont déjà excités pour une suite de Combat mortel depuis que le film s’est terminé sur un cliffhanger promettant l’entrée du personnage préféré des fans, Johnny Cage.

Réalisé par Simon McQuoid et produit par James Wan, Combat mortel met en vedette Lewis Tan comme Cole Young, Jessica McNamee comme Sonya Blade, Josh Lawson comme Kano, Tadanobu Asano comme Lord Raiden, Mehcad Brooks comme Jackson « Jax » Bridges, Ludi Lin comme Liu Kang, Chin Han comme Shang Tsung, Joe Taslim comme Bi- Han et Sub-Zero, Hiroyuki Sanada comme Hanzo Hasashi et Scorpion, Max Huang comme Kung Lao, Sisi Stringer comme Mileena, Matilda Kimber comme Emily Young et Laura Brent comme Allison Young. Le film arrive en salles et sur HBO Max le 23 avril. Cette nouvelle arrive via Variety.

Sujets: Mortal Kombat