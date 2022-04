Astuce : Ce simple ajustement Android améliorera considérablement votre confidentialité

in

Si vous faites partie de ceux qui ont activé les notifications, ce simple paramétrage vous permettra d’améliorer la confidentialité de votre mobile. Nous l’expliquons étape par étape.

La confidentialité est l’un des aspects dont vous devez le plus prendre soin lors de la configuration de votre mobile Android. Si vous faites partie de ceux qui ont activé les notifications pour toutes les applications, dans cet article, nous parlerons d’un paramètre très important qui vous permettra masquer le contenu des notifications les plus sensibles. De cette façon, personne ne pourra voir de quoi il s’agit même s’il allume l’écran de verrouillage.

Ce n’est pas la première recommandation que nous vous donnons pour prendre soin de vos données personnelles, bien au contraire. Il convient de rappeler que nous vous avons déjà parlé de 9 paramètres et fonctions de confidentialité dans Android 12, également très importants pour votre sécurité. Sans plus tarder, nous vous expliquons en quoi consiste-t-il exactement ce paramètre de confidentialité pour votre smartphone et comment l’activer étape par étape.

Comment masquer le contenu de vos notifications sensibles, étape par étape

Les notifications sont les notifications que les applications vous envoient de différentes manières pour vous permettre de les ouvrir pour les dernières nouvelles. Par exemple, les messages WhatsApp peuvent vous parvenir sous la forme d’une notification. De plus, vous pouvez connaître le contenu directement depuis la noticesans avoir à entrer dans l’application.

Il existe différents types de notifications : le message sous forme de bulle lors de l’utilisation du terminal, l’apparition du icône de l’application dans la barre d’état, juste un nombre pour vous dire combien de messages non lus vous avez et notifications sur l’écran de verrouillage. Nous voulons parler de ces derniers dans cet article, car ils sont particulièrement importants -et dangereux pour votre vie privée-.

C’est le paramètre que vous devez activer lors de la mise à jour vers Android 12 : protégez votre vie privée au maximum

Ces notifications sur l’écran de verrouillage sont utiles, car elles nous permettent de connaître le contenu des messages en un coup d’œil pas besoin de déverrouiller le terminal. Cependant, comme vous pouvez le voir, voir aussi quelqu’un accéder à cet écran de verrouillage, même si vous avez configuré un code, un code PIN, un schéma ou une empreinte digitale.

Il y a des SMS qui ne sont pas porteurs de danger, mais il y en a d’autres chargé d’informations sensibles que vous seul devriez les lire. Afin de protéger la vie privée de ces derniers, nous vous recommandons masquer les notifications de contenu sensible sur l’écran de verrouillage. Voici les étapes simples que vous devez suivre :

ouvrir l’application « Réglages » dans votre borne. Entrez dans la rubrique « Notifications ». Décochez la case « Notifications sensibles » afin que leur contenu ne soit pas visible sur l’écran de verrouillage.

Les étapes à suivre pour activer cette fonction intéressante peuvent être varient selon le fabricant de votre borne. Par exemple, sur les mobiles Samsung, il se trouve dans la section « Écran de verrouillage » sous le nom « Masquer le contenu personnel ».

Si vous faites partie de ceux qui reçoivent régulièrement des informations privées sur votre mobile, n’hésitez pas à utiliser cet outil afin que vous seul pouvez connaître le contenu des notifications les plus compromises.

