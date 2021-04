Spotify lance son propre abonnement au podcast: il ne gardera pas un pourcentage (au moins pendant les deux premières années)

La semaine dernière, le Wall Street Journal a annoncé que Spotify travaillait sur son propre abonnement au podcast, ce qui avait du sens étant donné les récents mouvements d’Apple Podcast. Maintenant, ce service est officiel et confirme, de moitié, ce qui a été divulgué à l’époque: Spotify ne gardera pas un pourcentage de ce que les utilisateurs paient, mais seulement pour les deux premières années, car à partir du troisième, il commencera à facturer une commission de 5%.

Selon Spotify dans le communiqué, le service commencera à fonctionner aujourd’hui aux États-Unis et se développera à l’international au cours des prochains mois. Il sera disponible pour les créateurs via Anchor, qui pourront marquer les épisodes comme « abonnés uniquement ».

Aucune commission pendant les deux premières années

Comment fonctionnera la plateforme? D’une part, les podcasteurs qui souhaitent produire des épisodes pour les abonnés ils devront héberger les podcasts sur Anchor. Rappelons que Spotify a acheté Anchor pour 110 millions de dollars en février 2019. Lorsqu’ils téléchargent l’épisode, ils devront simplement cocher l’option « Abonnés uniquement ».

Le prix est prédéfini par Spotify, les podcasteurs peuvent donc choisir s’il faut facturer 2,99; 4,99 € ou 7,99 € par mois. Le montant total ira aux mains des créateurs (suppression de la commission laissée par la passerelle de paiement, Stripe, mais cela ne dépend pas de Spotify), au moins pendant les deux premières années. À partir de 2023, Spotify commencera à facturer une commission de 5%. Ce n’est pas aussi élevé que 30% (15% dès la première année) pour Apple Podcast, mais c’est là.

Le contenu des abonnés publié sur Spotify sera entièrement consultable et détectable dans l’application. Cependant, il sera marqué d’une icône de verrouillage sur le bouton de lecture. Pour s’abonner, les utilisateurs devront allez à la page Anchor de chaque programme et faites-le à partir de là, quelque chose conçu pour éviter la commission facturée par Apple pour l’utilisation de sa passerelle de paiement.

Plus de nouvelles

En plus de cet abonnement, Spotify a annoncé travailler sur un plateforme d’accès libre (OAP). En bref, cette technologie aidera les créateurs qui ont du contenu payant en dehors de Spotify à l’intégrer d’une manière ou d’une autre sur la plate-forme. Il n’y a plus de détails à ce sujet et Spotify nous invite à être en attente pour plus d’informations.

En revanche, le 1er mai prochain Spotify commencera à ouvrir Spotify Audience Network (SPAN) aux créateurs indépendants utilisant Anchor. Cela permettra d’insérer de la publicité sous forme d’audio dans les épisodes et, de cette manière, de générer plus de revenus.

Plus d’informations | Spotify, ancre