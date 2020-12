Le retour de Gisele dans la franchise Fast & Furious ne figure pas sur la liste des choses à faire de Gal Gadot

Avant de devenir Wonder Woman, la super-héroïne la plus emblématique du monde, Gal Gadot a d’abord fait sa marque à Hollywood dans le rôle de Gisele Yashar dans le Rapide et furieux la franchise. Gadot a ensuite quitté la franchise à la recherche de perspectives plus vertes. Dans une interview accordée à MTV, l’actrice a admis qu’elle ne cherchait pas actuellement à revisiter le personnage de Gisele.

« Oh wow, je ne sais pas [if Gisele will reurn]. Je n’ai aucune idée. Pour le moment, ce n’est pas sur ma liste de choses à faire. «

Gal Gadot est apparu pour la première fois dans le Rapide et furieux films comme Gisele dans le quatrième film de la franchise. Gisele était la liaison pour Arturo Braga qui a développé des sentiments pour Dominic Toretto, joué par Vin Diesel, qui n’a pas rendu la pareille à ses sentiments. Gisele est ensuite apparue dans le prochain film de la série, Fast Five, où sa beauté et ses excellentes compétences de conduite ont attiré l’attention de Han, et les deux se sont retrouvés ensemble.

L’apparition finale de Gisele dans la franchise a eu lieu dans Fast and Furious 6. Owen Shaw s’était livré à un saccage nourri de vengeance contre l’équipage de Dom. Le personnage de Gadot a joué un rôle important dans le suivi de ses mouvements et a sacrifié sa vie tout en sauvant Han alors qu’ils tentaient d’arrêter un avion.

Ensuite, une photo de Gisele est apparue brièvement dans Furieux 7 parmi les effets personnels de Han. Il y avait aussi une scène filmée pour le film et coupée par la suite, qui aurait révélé que c’était Gisèle qui avait retrouvé le corps de Letty après que Fenix ​​eut tenté de la tuer, et que c’était Gisele qui avait fait hospitaliser Letty. D’après le dernier commentaire de Gadot, il ne semble pas probable que la scène supprimée conduise à quoi que ce soit de concret concernant Gisele dans le prochain Rapide et furieux versements.

La réticence de Gadot à reprendre le rôle de Gisèle est compréhensible. Après tout, cette partie n’allait jamais être autre chose qu’un rôle mineur dans une grande distribution d’ensemble. Considérant que Gadot est actuellement l’une des actrices les plus rentables d’Hollywood, avec une multitude de projets à gros budget dans les œuvres où elle est la seule femme principale, reprendre le rôle de Gisele serait un pas en arrière dans sa carrière.

Pourtant, un bref caméo dans un Rapide et furieux le film ne doit pas être complètement hors des cartes. Après tout, le personnage de Han est sur le point de faire son retour triomphant d’entre les morts, et Gisele était une partie importante de la vie de Han. Ce serait un bon moyen pour Gadot de montrer aux fans qu’elle n’a pas oublié ses racines si elle se présente quelques minutes aux côtés de Han dans le prochain. F9.

Avec ou sans Gadot, le Rapide et furieux La franchise est l’une des franchises d’action les plus lucratives de l’histoire d’Hollywood, avec des cascades et des scènes d’action qui pourraient faire honte à n’importe quel film de super-héros. Bien que Gadot ne se présente plus jamais sous le nom de Gisele, elle sera vue en face d’un autre Rapide et furieux alun, Dwayne Johnson, dans leur prochain film Netflix avec Ryan Reynolds, Avis rouge.

