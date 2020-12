Iggy Azalea dit que Playboi Carti a abandonné son enfant à Noël pour une femme et son album

Iggy Azalea a fustigé le père de son bébé Playboi Carti peu de temps avant son Whole Lotta Rouge album sorti le vendredi 25 décembre.

Elle a affirmé que Carti avait quitté leur fils pour assister à la soirée de sortie de son album et était avec la fille avec laquelle il l’avait trompée. Iggy et Carti étaient en couple, mais en octobre, la rappeuse australienne a laissé entendre qu’elle y avait mis fin.

Et je n’ai rien dit (et je pourrais en dire beaucoup plus) depuis très longtemps parce que je sais que le net ne sera pas du côté de moi et que je suis détesté. Mais Noël? Et cette salope «fière» de toi dans ses histoires? Lmfaooo J’ai couvert pendant si longtemps en espérant que vous feriez mieux. beaucoup de femmes racontent.

«Je ne déciderais jamais de faire quelque chose de mon plein gré qui signifierait rater un moment important avec mon fils et si vous le faites, vous êtes une poubelle. Dommage que vous ayez sorti un album mais que vous ne puissiez même pas venir à Noël avec votre propre fils . Imaginez que vous ne fassiez pas voler votre famille à Noël, mais que vous avez la fille que vous avez trompée pendant toute ma grossesse lors de la fête de votre album et, comme par magie, mon fils et moi ne pouvons plus venir pour Noël? TRASH. Et j’allais le garder mignon et laissez-vous vivre mais non, pas après que je viens de regarder cette merde insignifiante. TRIFLING! Cet homme avait des vacances en famille prévues il y a 48 heures et j’espère que ce message vous parviendra, ma fille. ce n’est pas comme si tu avais de la dignité je suppose. Et je n’ai rien dit (et je pourrais en dire beaucoup plus) depuis très longtemps parce que je sais que le net ne sera pas de mon côté et que je suis détesté. cette salope « fière » de toi dans ses histoires? Lmfaooo. J’ai couvert pendant si longtemps en espérant que tu ferais mieux. Beaucoup de femmes racontent. Pour clarifier cet homme était littéralement chez moi hier soir en me disant qu’il m’aime. Donc ce n’est pas vraiment moi qui suis amer, c’est moi qui ne me dérobe pas avec des conneries insignifiantes qui se produisent aux dépens de mon fils. Tout n’est pas pour le net, mais à un moment donné, quand quelqu’un profite simplement comme CRAZY de le diffuser, c’est tout ce que vous pouvez faire. Nuit », tapa Iggy.