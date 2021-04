Le redoutable roi de la chasse sauvage pourrait être dans The Witcher 2

Le sorceleur le tournage de la saison 2 s’est finalement terminé après une série de mésaventures, mais malgré le fait que la série ne tourne plus, cela n’a pas arrêté le flux de nouvelles mises à jour de casting, la dernière révélant un nom redouté des livres.

Vous serez très intéressé par un rapport récent selon lequel Redanian Intelligence a révélé la présence du Chasse sauvage sur le plateau, et maintenant nous savons que le leader du Cavaliers rouges Eredin sera interprété par Sam Hazeldine.

Le chef des Red Riders devient l’un des ennemis les plus meurtriers de Geralt et dirige un groupe à la recherche de Ciri en raison de son sang aîné, mais nous ne savons pas dans quelle mesure cela arrivera à la série.

Hazeldine est surtout connue pour le rôle de George Sewell dans Peaky Blinders, ainsi que pour des rôles dans des projets tels que Resurrection, Knightfall, Requiem, The Innocents et plus récemment The War below et Dark Corners.

Il jouera maintenant le méchant mortel dans le monde de The Witcher, et nous avons hâte de voir ce que la série réserve à l’imposant méchant.