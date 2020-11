Jennifer Garner adore ce livre de recettes de célébrités pour la rendre «  intelligente et capable  »

Jennifer Garner fait partie de ces célébrités que tout le monde aime aimer. Elle est assez relatable et charmante, et cela ajoute à son attrait. Elle fait partie de la récente génération de célébrités à lancer une émission de cuisine, et les fans tombent déjà éperdument amoureux de la star. L’émission de cuisine de Garner, le Faire semblant de cuisine, est un programme passionnant, et l’acteur de 48 ans est reconnaissant pour le livre de cuisine d’une célébrité.

Garner s’est battu pour rompre avec l’ombre de sa sœur

Garner est né à Houston, au Texas, en avril 1972, de William John Garner et Patricia Ann English. Son père était ingénieur chimiste chez Union Carbide. Sa mère était au départ une femme au foyer avant de devenir professeur d’anglais dans un collège. Garner a deux sœurs, dont l’une est l’ombre dont elle a toujours essayé de se détacher. Sa sœur aînée était plus accomplie qu’elle et elle a toujours voulu se démarquer de sa sœur aînée.

Elle a fréquenté le George Washington High School et s’est ensuite inscrite à l’Université Denison de l’Ohio, où elle a obtenu un baccalauréat en beaux-arts en théâtre. Pendant ses études universitaires, Garner a travaillé de nombreux emplois pour subvenir à ses besoins. Elle a vendu des billets, nettoyé les salles de spectacle et construit les décors dans les théâtres d’été.

Après avoir déménagé à New York en 1995, elle a commencé à gagner 150 € chaque semaine en tant que doublure pour Un mois à la campagne. Les débuts à l’écran de Garner étaient dans la mini-série Zoya où elle a joué la fille de Melissa Gilbert. Garner a eu plusieurs apparitions dans diverses séries telles que La loi et l’ordre, Rose Hill, Ma moitié, Voler du temps, et Alias avant de passer au cinéma. Après une performance impressionnante sur Alias, elle a reçu un appel de Steven Spielberg. Il voulait qu’elle apparaisse dans son film de 2002 Attrape-moi si tu peux.

Par la suite, elle a commencé à apparaître dans des films tels que Dare Devil aux côtés de Ben Affleck, 13 Continue 30, et Attraper et relâcher. En 2003, l’acteur s’est exprimé dans un épisode de la série d’animations à succès Les Simpsons.

Garner est un très bon cuisinier

Si Garner est une comédienne talentueuse et accomplie, elle est aussi une excellente cuisinière. En 2017, elle a posté une vidéo de son émission intitulée Faire semblant de cuisine, où elle faisait du pain blanc au miel. L’acteur avait pris la recette du livre de cuisine d’Ina Garten, Nourriture réconfortante moderne.

Dans la vidéo, on pouvait entendre Garner demander à Garten ce qu’elle devrait cuisiner ensuite. La vidéo est instantanément devenue virale et a attiré l’attention de Garten. Depuis lors, Garner a montré ses impressionnantes compétences culinaires dans l’émission. Lorsque le premier épisode de l’émission en ligne est devenu populaire, elle a commencé à publier plus régulièrement.

Beaucoup de Menthe poivrée les fans d’acteurs se connectent pour regarder Garner préparer ses célèbres muffins, bagels ou bretzels anglais. le Alias L’acteur aime aussi que ses vidéos ne soient pas longues (elles durent 4 minutes). Garner a gagné des éloges pour son style de livraison, qui comprend sa nature à la voix douce incorporée avec humour. le Faire semblant de cuisine a reçu une suite substantielle car Garner aime se faire la cible de ses blagues à de nombreuses reprises.

Garner ne jure que par ce livre de cuisine

Hollywood a diverses célébrités qui sortent avec des livres de cuisine impressionnants. Ces stars incluent Chrissy Teigen et Martha Stewart. Il y a, cependant, une célébrité dont le livre de recettes Garner ne peut pas vivre sans. Le livre de cuisine en question appartient à nul autre que le célèbre chef et l’ami de Garner, Garten de la Contessa aux pieds nus.

Dans une interview avec NY Mag, Garner a déclaré à quel point le livre était bon et comment elle avait déjà fait plusieurs choses à partir du livre de Garten. Garner a ajouté qu’elle est une grande fan du travail du chef de Food Network qu’elle possède 12 des livres de cuisine de Garten. Garner a déclaré qu’elle adorait le livre de cuisine de Garten parce qu’il se sentait intelligente, incluse et capable.