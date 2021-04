Pedro Pascal: La route sinueuse de la star mandalorienne vers le succès

Pedro Pascal vit un moment impressionnant dans sa carrière artistique et un exemple de cela a été le dernier mois de décembre: le 18, il a créé le dernier épisode de Le mandalorien, le 25, il a lancé Wonder Woman 1984 et le même jour de Noël, il est sorti sur Netflix avec On peut être des héros. L’acteur rencontre 46 ans ce vendredi après un long chemin d’acteur qui l’a mis au premier plan, mais qui n’a pas toujours été agréable. En savoir plus sur son histoire: de son exil au Chili à la renommée d’aujourd’hui.

le 11 septembre 1973 ce fut un voyage qui marqua à jamais le destin de Pascal. Ce jour-là, un coup d’État militaire au Chili a déclenché une dictature sanglante qui a duré jusqu’au 11 mars 1990. L’acteur est né à Santiago en 1976, au milieu d’une situation chaotique car ses parents étaient des partisans du président déchu Salvador Allende et ils faisaient partie de la opposition politique au régime d’Augusto Pinochet. En outre, sa mère était la cousine d’un chef de la Mouvement révolutionnaire de gauche et la poursuite constante a forcé la famille à s’exiler.

L’exil de Pedro Pascal du Chili

«On nous a offert l’asile politique au Danemark et peu de temps après, nous avons reçu une offre d’emploi aux États-Unis. Pour cette raison, grâce à cette opportunité, j’ai grandi ici. C’est le pouvoir de notre culture. Les gens viennent dans ce pays de partout dans le monde. . offrir ce qu’il y a de mieux « L’acteur s’est exprimé en 2017 comme un Américain de plus qui, cependant, n’oublie pas ses racines.

« J'ai toujours été au Chili, toute ma vie. Dès l'âge de huit ans, mes parents figuraient sur une liste d'exilés pardonnés et à partir de cet âge, nous sommes allés autant de fois que possible et mon père est retourné au Chili alors pour le voir, j'y vais « , il a indiqué dans une note avec Warner Bros.







Rappelant son enfance dans une note avec El País de 2020, l’artiste a déclaré qu’il avait rapidement appris à se séparer « le bon du mauvais » et il a compris la situation de ses parents. « Il y avait beaucoup de silences, beaucoup de choses dont on ne parlait pas. Dans un passé récent dont je n’avais aucun souvenir, il y avait quelque chose d’impérial et de vilain, un territoire dont mes parents s’étaient échappés. », Il a dit.

Pascal a d’abord grandi dans le comté d’Orange, en Californie, puis à San Antonio, au Texas. « Mon père nous emmenait au cinéma chaque semaine. Je me souviens que quand j’avais quatre ou cinq ans, mes parents, qui étaient très jeunes, nous emmenaient voir The Police à Austin, avec Iggy Pop en première partie », rappelé dans El Mundo sur son approche du monde du cinéma.

Les débuts d’acteur de Pedro Pascal

«J’étais serveur à New York et je suis allé à Los Angeles pour chercher du travail, mais cela n’a pas fonctionné. Je voulais travailler dans le théâtre professionnel, alors je suis retourné à New York. Cela a prolongé mon voyage, mais Je voulais vraiment briller au théâtre. « , a raconté la route difficile qui l’a conduit à son premier rôle à la télévision dans Bon vs. Mal à partir de 1999.

Dès ses débuts, la carrière du Chilien n’a cessé de grandir: il a participé à des épisodes de La loi et l’ordre depuis 2006, il était dans six épisodes de La bonne femme, faisait également partie de CSI, Le mentaliste ou Greceland, jusqu’en 2014, il a joué dans six chapitres de Game Of Thrones dans le rôle d’Oberyn Martell.

« L’expérience créative en Game of Thrones C’est incomparable à tout ce que j’ai fait jusqu’à présent. Je ne sais pas ce que cela signifiera dans le futur car cela vient juste de commencer pour moi. C’est la première fois que j’ai cette expérience, de m’asseoir avec la presse, de parler du rôle, de moi, de la série « , a condamné la BBC en 2014 pour son travail sur la série emblématique de HBO qui lui a définitivement ouvert les portes de l’industrie.

Un an plus tard, il a signé pour jouer Narcos sur Netflix, a fait Le grand mur et Kingsman: le cercle d'or au cinéma et en 2019, il a commencé avec le rôle pour lequel il est le plus célèbre aujourd'hui: Le mandalorien sur Disney +. Sa performance pendant deux saisons lui a valu d'être nominé dans le Critics 'Choice Super Award du meilleur acteur dans une série de science-fiction.







« Pour moi, c’est un rêve devenu réalité. Je suis extrêmement heureux. Je touche le ciel avec mes mains. Quand tu es un jeune qui a vu ces films qui ont été filmés avec tant de mythologie, tu aspire à être en eux, mais maintenant je le suis. C’est incroyable « , a expliqué à Variety ce que signifie faire partie de l’univers Star Wars.

Comme si cela ne suffisait pas, en 2020, il a eu le plaisir de rejoindre DC Comics avec Wonder Woman 1984 et travailler avec Robert Rodriguez dans On peut être des héros. Pascal ne s’arrêtera pas car il a déjà accepté de jouer dans la série de Le dernier d’entre nous sur HBO (comme Joel Miller) et a le film TLe poids insupportable du talent massif en post-production.