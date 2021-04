Nissan Patrol Nismo fait ses débuts avec un V8 de 428 chevaux, une suspension Bilstein et un style plus sportif

02 avr.2021 12:22:53 IST

Le SUV Patrol de longue date de Nissan rejoint les rangs des voitures réglées par Nismo pour son 70e anniversaire avec l’introduction du Nissan Patrol Nismo 2021, disponible uniquement dans la région du Moyen-Orient. La version Nismo plus rapide s’appuie sur le produit phare précédent de la gamme Patrol (qui avait un V8 de 400 ch) en intégrant une foule de modifications de style à l’intérieur et à l’extérieur, des roues forgées de 22 pouces, une puissance supplémentaire grâce à un Nismo-tune et Nismo- suspension Bilstein spécifique, en plus des garnitures en fibre de carbone racées et des sièges baquets Nismo à l’intérieur.

Alors que le Nissan Patrol V8 de série renferme beaucoup de charme old-school associé à des performances en ligne droite brutes, le Patrol Nismo vise à affiner légèrement l’expérience, avec une cabine améliorée NVH (et un refroidissement de la climatisation de la deuxième rangée!) Grâce à des améliorations en matière d’isolation. vibrations du châssis, une bonne chose compte tenu de la construction de la carrosserie sur châssis de la Patrouille. La configuration standard de la suspension indépendante à double triangulation du gros SUV avec contrôle de mouvement hydraulique de la carrosserie (ou HBMC) comprend désormais des composants de l’expert en suspension Bilstein, et a également été peaufinée par les ingénieurs de Nismo, pour une conduite plus attachée et des virages plus plats.

Principalement, le V8 atmosphérique de 5,6 litres de la Patrol a été réglé par Takumi de Nissan, les quatre constructeurs de moteurs en charge de la construction manuelle de chaque moteur Nissan GT-R. Avec ce genre d’attention particulière, la puissance passe de 28 ch à 428 ch à 5800 tr / min et de 560 Nm à 4000 tr / min, tandis qu’une automatique à sept rapports réduit la puissance.

Compte tenu du poids à vide du Patrol V8 de 2845 kg, le gain de poids de 4,5 kg du Nismo Patrol en poids non suspendu grâce à des roues forgées de 22 pouces peut ne pas sembler beaucoup, mais considérez le Patrol standard qui roule sur 20, puis les économies semblent plus pertinentes. . Bien que les bases de la patrouille en forme de brique n’aient pas changé, les ingénieurs de Nismo ont peaufiné l’aéro pour réduire la force de levage à l’avant du SUV à zéro, tandis qu’un becquet de toit lisse théoriquement le flux d’air à l’arrière du 1955 mm. -Tall Patrol.

