Le redémarrage d’iCarly félicité pour son baiser homosexuel lors de la finale de la saison

Le nouveau iCarly a tenu sa promesse d’être plus inclusif LGBTQ+.

C’est officiel. Les iCarly reboot vient d’entrer dans l’histoire en présentant le tout premier baiser homosexuel du personnage principal de la série bien-aimée.

Dès que le nouveau iCarly a fait ses débuts sur Paramount + en juin, les fans ont félicité la série pour être plus inclusive LGBTQ + que l’original. Non seulement iCarly joue maintenant un rôle ouvertement queer, Harper (Laci Mosey), mais il comprend également des références aux relations homosexuelles et aux personnes non binaires. Sans oublier que l’actrice trans Josie Totah y a également été invitée.

Maintenant, iCarly a doublé sa représentation LGBTQ+ en incluant un baiser historique entre personnes du même sexe dans le dernier épisode.

LIRE LA SUITE: iCarly saison 2 : date de sortie, distribution, intrigue, spoilers et actualités sur le redémarrage

Le redémarrage d’iCarly a été félicité pour avoir présenté le premier baiser homosexuel du personnage principal de la série. Image : Paramount+

Dans ‘iCan Fix It Myself’, la chanteuse et icône des réseaux sociaux Dutch engage Harper pour être son styliste, et les deux personnages commencent rapidement à développer des sentiments l’un pour l’autre. Et maintenant, seulement deux épisodes plus tard, dans la finale de la saison 1 du redémarrage, Harper et Dutch admettent qu’ils sont tombés amoureux l’un de l’autre. Ils essaient d’éviter de commencer une relation amoureuse à cause de leur travail, mais finissent par céder et s’embrasser.

Ce baiser marque maintenant la première fois qu’un personnage principal a un baiser de même sexe dans la série. Les fans de l’original sauront probablement déjà que le personnage récurrent Nora a déjà embrassé une fille populaire dans un épisode de la série originale. Cependant, c’est la première fois que la série inclut une relation homosexuelle en tant que véritable scénario romantique.

En réponse au baiser d’un fan, a tweeté: « ILS ONT embrassé OH MY GODDJFJFJS IM GONNA PASS OUT WTF ». Une autre personne a écrit : « SAPPHICS JUSTE GAGNANT TOUT AUTOUR J’AIME CELA POUR MOI ».

Les doigts croisés, nous obtenons plus de contenu Harper/Dutch dans iCarly saison 2.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂