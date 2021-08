TikTok supprime le controversé Milk Crate Challenge après la fusillade

in







La fusillade du Milk Crate Challenge a fait trois morts.

TikTok a supprimé le Milk Crate Challenge de la plate-forme à la suite de plusieurs blessures et d’une fusillade qui a fait trois morts.

Le défi, également appelé Crate Challenge, implique que les participants tentent de monter un escalier composé de caisses de lait en plastique sans tomber. Cela peut sembler assez simple, mais cela peut être particulièrement dangereux si les caisses s’effondrent alors que quelqu’un est toujours au-dessus d’elles. Les personnes participant au défi ont déclaré avoir subi des blessures telles que de graves ecchymoses et des fractures. Certains ont même atterri sur leur cou.

Le défi viral est partout sur Internet depuis que la première vidéo du Milk Crate Challenge est apparue il y a environ deux semaines. Cependant, TikTok a maintenant interdit les hashtags Milk Crate Challenge et Crate Challenge, qui ont tous deux eu des millions de vues avant d’être supprimés. Au lieu de cela, lorsque vous cliquez sur ces balises, vous êtes dirigé vers la page des consignes de la communauté. Vous pouvez cependant retrouver des vidéos du challenge sous différentes balises.

LIRE LA SUITE: Milk Crate Challenge laisse des personnes gravement blessées après avoir tenté une tendance virale

Combien de personnes sont mortes du Crate Challenge ?

TikTok supprime le controversé Milk Crate Challenge après le tournage. Image : Alamy

Dans une déclaration à Fast Company, un porte-parole a déclaré: « TikTok interdit le contenu qui promeut ou glorifie des actes dangereux, et nous supprimons les vidéos et redirigeons les recherches vers nos Règles de la communauté pour décourager un tel contenu. Nous encourageons tout le monde à faire preuve de prudence dans son comportement, que ce soit en ligne ou désactivé. »

Cependant, ce ne sont pas seulement les blessures causées par le défi qui inquiètent les gens. Trois personnes ont également été tuées après une fusillade en Louisiane, aux États-Unis.

Dimanche (22 août), quelqu’un a ouvert le feu alors qu’un groupe d’hommes tournait une vidéo du Milk Crate Challenge. On soupçonne que la fusillade visait deux voitures garées à proximité. Dans le clip, on peut voir un homme escalader les caisses empilées avant que des coups de feu ne se fassent entendre. Le caméraman s’enfuit alors et quelqu’un peut être entendu dire : « Prends-moi mon arme, prends-moi mon arme! »

Malheureusement, Paris King, 19 ans, et Lazarus Thomas, 34 ans, ont été tués dans la fusillade, a confirmé KLSA. Un autre homme a également été déclaré mort. Les fusillades font toujours l’objet d’une enquête par le service de police de Shreveport.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂