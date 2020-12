Le redémarrage de ‘Mortal Kombat’ partage l’affiche officielle et la date de sortie

Warner Bros. a partagé une nouvelle affiche de la nouvelle bande de redémarrage de ‘Combat mortel’ en plus d’annoncer sa première date en 2021.

La franchise populaire a commencé en 1992 Avec un jeu de combat, axé sur un tournoi d’arts martiaux entre des humains et des humanoïdes démoniaques, tant dans ses jeux que dans ses projets télévisuels et cinématographiques, la franchise a géré un décor situé en Asie, en plus de montrer une violence brutale.

Après les deux films qui ont été faits de la franchise de ‘Combat mortel’, maintenant, Warner Bros. a décidé de donner un nouvel air à la saga sur grand écran avec un nouveau redémarrer qui sortira en salles le même jour que HBO Max, il 12 avril du 2021.

Il a été initialement annoncé que la bande sortirait en salles en janvier, mais la pandémie de coronavirus a retardé les plans du studio.







Récemment, Warner Bros. a été impliqué dans une série de critiques en raison de l’annonce de son nouveau plan de sortie qui synchronisait son arrivée en salles avec la plateforme de streaming de HBO Max, ce qui signifie un coup dur pour les chambres.