La réaction de Brie Larson en voyant Lashana Lynch dans le rôle de Captain Marvel

L’actrice a parlé de l’implication de son ancien partenaire dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Êtes-vous d’accord avec le fait que Maria Rambeau soit l’une des Illuminati du film de Sam Raimi ?

©MerveilleBrie Larson a réagi à Lashana Lynch en tant que capitaine Marvel.

La Univers cinématographique Marvel continue de se développer avec de nouvelles séries et de nouveaux films. La dernière grande première, en plus de Thor : Amour et tonnerre dans les salles, c’était Mme Merveille, la fiction disponible sur Disney+. Cette production mettait en vedette Kamala Khan, l’adolescente fan de Capitaine Marvel qui acquiert des super pouvoirs et rejoindra bientôt Brie Larson dans les merveilles. Mais ce n’est pas la seule actrice qui a assumé un rôle similaire à celui de Carole Danver.

Dans Doctor Strange dans le multivers de la folie, un nouveau Captain Marvel a fait fureur parmi les fans. Le film réalisé par Sam Raimi et mettant en vedette Benedict Cumberbatch et Elizabeth Olsen a montré pour la première fois le Illuminati de la Terre-838. En ce sens, la grande théorie selon laquelle le Professeur Xinterpreté par Patrick Stuartétait de retour dans Marvel, ainsi que certains clins d’œil présentés à l’origine dans la série sont devenus une réalité Et qu’est-ce qui se passerait si…? et des personnages que les fans rêvaient de voir.

Celui qui a causé le plus de remous est Jean Krasinski Quoi Monsieur Fantastique, un rôle sur lequel on spécule depuis des années. Lorsque Daniel Craig a finalement refusé le rôle de Reed Richards, l’acteur de Bureau a rejoint la franchise de manière surprenante pour attirer l’attention des téléspectateurs de Doc étrange 2. Mais ce n’était pas le seul ! Outre le retour de Chiwetel Ejiofor Quoi Baron Mordonest également apparu Hayley Atwell Quoi Capitaine Carter Oui Mont Anson Quoi Boulon noir.

Et le Capitaine Marvel ? A cette occasion, le concept de multivers nous a permis de montrer Lashana Lynch en tant que super-héroïne personnifiée à l’origine par Brie Larson. Et c’est que, rappelons-le, en 2019 est sorti Captain Marvel, présentant le grand allié de Nick Fury qui partage ses journées avec son ami, Marie Rambeau. Dans un autre univers, cette femme était assez puissante pour devenir membre de ce groupe de héros dirigé par le professeur X.

L’univers cinématographique Marvel poursuit son héritage avec la participation de Monique Rambeausa fille adulte qui est apparue dans WandaVision interprétée par Teyona Parris et qui rejoindra également les merveilles. Mais… Qu’est-ce que Brie Larson a pensé de son ancien partenaire devenu Capitaine Marvel ? La vérité est qu’il l’a pris avec une grande joie. Cet après-midi, Lashana Lynch a partagé sur son profil Instagram vérifié une image posant dans son costume. Larson n’a pas tardé à commenter: « Oui!!! ». Son soutien est absolu et les fans espèrent la voir revenir – au moins à travers des flashbacks – dans la suite qui mettra en vedette des performances de Iman Vellani, Samuel L. Jackson et Zawe Ashton et dont la première est prévue pour 2023.

